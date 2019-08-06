В «ЛНР»: Как выглядит Исаковское водохранилище сегодня (Фото). Новости

В социальных сетях появились кадры, как выглядит сейчас Исаковское водохранилище, расположенное вблизи неподконтрольного украинским властям Алчевска (Луганская обл.).

Водоем находится в 6-9 км от Алчевска. Он был создан в 1954 году для обеспечения нужд металлургического завода в технической воде. Глубина водоема – от 2 до 9 м.

На кадрах видно, что часть берегов водохранилища либо огибают скалы, либо они заняты частными домами и постройками. Некоторые дома здесь оборудованы под базы отдыха с пляжами, лежаками и спусками к воде. Однако отдыхающих на Исаковском водохранилище практически нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube