Цыплята и корм бесплатно: На Донбассе стартовал гуманитарный проект ООН (Фото) . Новости

На Донетчине представители ООН в понедельник, 5 августа, развезли жителям 10 прифронтовых поселков более 8,6 тыс. цыплят и около 3 тонн корма. Так начался гуманитарный проект по поддержке сельского хозяйства на Донбассе.

В прифронтовом селе Бахмутка птенцов раздавали бесплатно – по 30 штук на семью, а в придачу – 10 кг корма и литература с рекомендациями, как выращивать птиц. Здесь гуманитарную помощь получили 30 семей.

По словам представителя птицефермы, где вырастили птенцов, Виктора Якубовского, раздавали однодневных цыплят мясо-яичной породы. У всех птенцов есть необходимые прививки.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«Есть квочка, я под квочку их посажу, и они выходятся. Это будет такое подспорье нам к осени. Я думаю, еще до холодов мы их вырастим. Конечно, это мое пропитание – хоть бутыль молока, хоть яйцо, потому что дохода никакого больше нет, работы нет. Так и крутимся», – рассказала местная жительница Марина Сергеева.

Еще одна жительница Бахмутки Светлана Черемина – переселенка. Она намерена первое время держать птенцов в квартире. «Пока подержу под лампой, чтоб им было тепленько, а немного подрастут – перенесем в сарай или в загородку и будем ухаживать. Помощь большая, потому что мясо мы покупаем редко. Не хватает денег, чтоб досыта наесться. А это все-таки будет свое – и мясо, и яйца», – отмечает женщина.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Сейчас в прифронтовой Бахмутке проживают 230 жителей. Как отметила волонтер гуманитарной миссии «Пролиска» Валентина Боудник-Конева, до войны здесь жили около тысячи людей. «До линии разграничения здесь 600-700 метров. До ближайшей аптеки и до магазина – 20 км. Это Бахмут. У нас нет в поселке ни аптеки, ни медпункта, ни школы. Детей вывозят в Опытное в школу. Транспорт у нас ходит три раза в неделю», – сообщила она.

Бахмутка – одно из 4-х прифронтовых сел Бахмутского района Донетчины, где уже раздали гуманитарную помощь от ООН местным жителям. Всего птенцов и корм в Бахмутском районе Донетчины получили 98 семей из Жованки, Майорска, Песок и Бахмутки.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Как сообщила представитель ООН Елена Кущ, до 14 августа птенцов и корм получат 930 семей из свыше 30 прифронтовых сел Донетчины и Луганщины. Гуманитарная помощь предназначена для наиболее уязвимых социальных слоев населения.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»