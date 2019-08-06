В Донецке автомобиль влетел в дерево (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут дончане, авария произошла 5 августа на пересечении пр. Театрального и ул. Розы Люксембург: BMW влетела в дерево. «Асфальт похож на американские горки. Водитель, не зная особенностей дорожного покрытия, вылетел с дороги в дерево», – рассказал автор поста.

Жители Донецка в комментариях отмечают, что причиной аварии также стала высокая скорость движения авто, в противном случае двухтонный автомобиль не отлетел бы так далеко. О состоянии водителя и пассажиров очевидцы не сообщают.

Читайте также: