В «ДНР» рассказали о процедуре продажи недвижимости и вступлении в наследство. Новости

В «ДНР» для того, чтобы вступить в права наследства или продать недвижимость, прежде всего необходимо получить «информационную справку» из «государственного реестра вещных прав». Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал представитель «отдела госрегистрации вещных прав донецкого управления юстиции» Александр Чегоненко.

По его словам, такие «справки» выдают в «органах регистрации минюста ДНР». Получить их могут «собственники недвижимости (физические и юридические лица) или их законные представители, получившие доверенность от правообладателя, а также лица, имеющие право на получение наследства по завещанию или по закону». Для этой «справки» нужны оригиналы и копии правоустанавливающих документов на недвижимость, технический паспорт и запрос от «нотариуса».

«Информационная справка как документ содержит информацию о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество, подтверждающий отсутствие любых ограничений или обременений на объект недвижимости. Без этого документа нотариус не проводит ни одно действие, связанное с переходом вещных прав на недвижимость. Такая справка необходима и при восстановлении утраченных документов», – заявил Чегоненко.

«Справка [для вступления в права наследства] предоставляется по месту нахождения недвижимости. При этом наследник должен получить новый технический паспорт на объект недвижимости и соответствующий запрос от нотариуса. Во всех остальных случаях информация предоставляется государственным регистратором прав, независимо от места нахождения недвижимого имущества», – сказал он.

Отмечается, что такую «информационную справку» должны оформить на протяжении 5 дней. Стоимость ее оформления для физических лиц – 300 руб. (119 грн по курсу местного банка на 06.08.2019), для юридических лиц – 600 руб. (238 грн). Для получения этой «справки» по ускоренной процедуре в течение 3-х рабочих дней тариф увеличивается вдвое.

«Если справка готовится для отчуждения недвижимости, ее срок действия – 15 рабочих дней, а для вступления в наследство и предоставления информации о собственниках и истории недвижимости информационная справка не имеет срока действия, она бессрочная», – утверждает представитель «отдела госрегистрации вещных прав донецкого управления юстиции».

Как отмечалось, все сделки, совершенные с недвижимостью на неподконтрольной Украине части Донбасса не являются легитимными, и квартиры будут возвращены изначальным владельцам после восстановления целостности страны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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