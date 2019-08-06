Сводка из зоны ООС за 5 августа: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 2 обстрела украинских позиций. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Водяного – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» были обстреляны украинские позиции неподалеку Пивденного – из стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции украинских военных рядом с Богдановкой – из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня. Под огнем оказался поселок шахты 6/7 в Горловке и село Саханка на юге. При обстрелах применялось стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.