Какими условиями проживания довольны и недовольны переселенцы. Новости

В Украине наибольшим уровнем удовлетворенности качеством услуг у переселенцев в первом квартале 2019 года было электроснабжение, им довольны 95% ВПЛ. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, в среднем по Украине по 83% переселенцев были довольны площадью жилья и теплоизоляцией, еще 82% – отоплением. «Остальные респонденты выразили недовольство условиями проживания. Среди этих респондентов уровень неудовлетворенности был разным в отдельных географических зонах», – говорится в отчете.

Так, на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей больше всего переселенцы недовольны качеством отопления – 17%.

В Днепропетровской, Харьковской и Запорожской области 27% переселенцев недовольны площадью жилья.

У переселенцев, проживающих в третьей зоне (Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Херсонская и Черкасская области) чаще всего нарекания вызывала теплоизоляция – 21%.

В Киеве 18% переселенцев недовольны площадью жилья, этим же недовольны 23% ВПЛ, проживающих в Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. В пятой зоне (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области) переселенцы также недовольны площадью жилья (22%) и теплоизоляцией (20%).

Скриншот отчета МОМ

«Уровень неудовлетворенности неодинаков в разных типах населенных пунктов. Уровень неудовлетворенности был выше в селах, чем в больших и малых городах. В селах о недовольстве канализацией (52%), отоплением (46%), теплоизоляцией (46%) и водоснабжением (45%) сообщали чаще», – отметили эксперты.

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов. Абсолютное большинство (86%) переселенцев сообщили, что они интегрированы в местные громады полностью или частично. Кроме того, только 23% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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