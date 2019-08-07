«Не доходит до людей с первого раза»: В «ДНР» обсуждают утопающий в мусоре Харцызск (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) – сложная ситуация с вывозом мусора. Эту тему обсуждают в одном из донецких пабликов в соцсетях.

Люди делятся фотографиями переполненных контейнеров:

«Харцызск утопает в мусоре», – подписывают фото люди.

Некоторые местные жители отнеслись к ситуации с иронией. «Блин, ну вам же глава ДНР сказал: "лежит обильный снег, вывезти мусор не представляется возможным". Или не доходит до людей с первого раза», – пишет Дмитрий.

Многие в Донецке, Харцызске и других неподконтрольных украинским властям городах возмущены и вспоминают об иных обещаниях «властей»:

Марина: «Вывозить мусор экономически невыгодно»;

Дмитрий: «А эпидемия – выгодно?»

Николай: «Ждем новые обещанные машины, которые никак не доедут!»;

Дмитрий: «И трамвай наш, который то рекламировали, а то исчез»;

Алена: «А сколько пафоса было, и название всем миром выбирали, конкурс устроили, но никто его никогда не видел»;

Денис: «Да какое дело до мусора, главное – концерт замутить в Щербакова»;

Александр: «Жесть».

Есть люди, которые попытались встать на защиту «власти»:

Любовь: «Что это все на власть вешаете, если сами люди – свиньи!»;

Дмитрий: «В данном посте ваш комментарий бессмысленный, мусорники переполнены».

Читайте также: