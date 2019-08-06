В Станично-Луганском районе завтра не будет электричества. Новости

На территории Станично-Луганского района (Луганская обл.) завтра, 7 августа, пройдут регламентные ремонтные работы, из-за чего отключат электроэнергию. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба райадминистрации.

«Вниманию жителей Станично-Луганского района! 7 августа 2019 года, с 8-00 до 16-30, запланировано проведение оперативного отключения электроэнергии по Станично-Луганскому району, а именно: с. Станица Луганская, с.Ольховое, с.Валуйское и с.Макарова в связи с регламентными работами», – говорится в сообщении.