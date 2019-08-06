С утра до вечера: На пляже Мариуполя готовятся к фестивалю MRPL City-2019. Новости

В Мариуполе на пляже «Песчаный» идет подготовка к музыкальному фестивалю MRPL City-2019, до старта которого осталось менее трех дней (с 9 по 11 августа).

По песку ездит грузоподъемник, стоят фуры, повсюду видны строительные инструменты и элементы конструкций, возвышаются каркасы сцен – Cargo и Port, ARK.

Как рассказал корреспонденту «Донецких новостей» организатор фестиваля Владимир Бригинец, работы ведутся городскими коммунальными службами и частной подрядной организацией. Трудятся рабочие ежедневно по 12 часов – с 8 утра до 8 вечера.

«Расчистили песок. Сейчас собираем конструкции, готовим площадку, устанавливаем декор. Монтируются три сценических конструктива, две VIP-зоны. Сегодня начнется монтаж четвертой сцены. Работы идут по графику, к началу фестиваля все будет закончено», – пояснил Владимир.

Также он добавил, что гости мероприятия смогут совершить прыжок на полюбившейся всем в прошлом году подушке для свободного полета. Также на территории феста будет и аттракцион-новинка – карусель. «Это такая платформа длиной 12 метров, которая будет поднимать пассажиров вверх на 15 метров и на сдвоенных качелях крутить по кругу», – рассказал организатор, добавив, что скоро на место проведения фестиваля привезут мебель, холодильники, бары.

«Будет все обустроено комфортно, удобно и ярко. Чтоб у наших гостей было хорошее настроение, и осталось позитивное впечатление от музыкального праздника», – подчеркнул Владимир Бригинец.