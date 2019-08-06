В «ЛНР»: В центре Луганска горел двухэтажный дом. Новости

В центре неподконтрольного украинской власти Луганска произошел пожар в частном 2-этажном доме на ул. Чайковского. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает «МЧС ЛНР».

В сообщении уточняется, что наблюдалось открытое горение крыши и 2-го этажа дома, сильное задымление. Тушение осложнялось большой пожарной нагрузкой: дом внутри содержал много горючих материалов. К тому же, из-за близкого расположения к домам соседей, пламя могло перекинуться на их жилища, но пожарные этого не допустили.

Пожар был ликвидирован в 11.25. Огонь уничтожил перекрытие между 1 и 2 этажами, часть покрытия и деревянной конструкции крыши на пл. 200 кв.м; повредил домашние вещи.

Причина – короткое замыкание электропроводки.

По словам хозяйки, которая в момент возгорания находилась дома, в электросеть были включены теплый пол, утюг и стиральная машинка. Находясь на первом этаже, женщина услышала с высоты подозрительные звуки, напоминающие треск электропроводки, через время – запах гари. Забрав детей и документы, хозяйка вышла на улицу и вызвала «МЧС ЛНР».