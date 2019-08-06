Зеленский: «Хлебное перемирие» на Донбассе длилось 17 дней . Новости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран – участниц Нормандского переговорного формата как можно быстрее собраться для возобновления переговоров, после нарушения перемирия на Донбассе незаконными вооруженными формированиями (НВФ), из-за чего погибли четверо украинских военных. Об этом он написал сегодня, 6 августа, на своей странице в Facebook.

«Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрела из ручного противотанкового гранатомета. "Хлебное перемирие" длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет. Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», – говорится в сообщении.

Он выразил искренние соболезнования семьям погибших героев. «Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа атаку на наших военных. Украина обязательно будет единой и мирной», – резюмировал Зеленский.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. Сегодня, 6 августа, в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что на Донбассе участники незаконных вооруженных формирований грубо нарушили достигнутые договоренности о перемирии, обстреляв позиции украинских военных в районе Павлополя, и это не останется без внимания.

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