В «ЛНР»: Кипяток из лопнувшего графина попал на 2-летнего ребенка. Новости

В неподконтрольном украинской власти Антраците в центральную городскую больницу с термическим ожогом поступил 2-х летний мальчик. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает «МЧС ЛНР».

Ребенок находится в реанимации, в состоянии средней степени тяжести с диагнозом: «термический ожог кипятком I-II степени подбородка, плеча и груди».

Как выяснилось, мама пострадавшего ребенка вчера вечером, 5 августа, переливала из чайника кипяток в стеклянный графин, дно посуды лопнуло, именно в этот момент ребенок находился рядом и на него попал кипяток. Родители незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи.