Опасное соседство: Жители Северодонецка страдают от стаи собак (Видео). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) люди страдают от стаи собак. Нескольких десятков собак обосновались на одном из пустырей. Для людей это как запретная зона, ходить здесь боятся – вынуждены идти домой в обход. Тех, кто рискнет пройти рядом со стаей, собаки окружают. Также бродячие животные выгнали малышей из песочницы.

«Внучка шла поздно вечером домой, они обступили ее. Она не знала что делать. Каждый день такое. Кошек разрывают. Ну, что это за ужас такой», – говорит местная жительница.

По словам жителей, в этом районе города такое опасное соседство – обычное:

«Окружат, лают и чуть ли не на людей » ;

; « Да они в темное время и на людей бросаются»;

Да они в темное время и на людей бросаются»; «Дети бояться туда бежать, потому что они кидаются на них. Если мы слышим, что собаки начали кидаться, то мы встаем и начинаем их отгонять, камнями забрасывать»;

«Года два уже стая была, потом вторая».

Как рассказали жители близлежащих домов, бездомным животным кто-то помогает – здесь все для них обустроено. Есть здесь и щенки. «Кто-то ходит кормит их же», – сказала женщина.

Есть и те, кто защищают собачье «поселение» и не жалеют денег для волонтеров. «Периодически чисто для себя отдаем там по 100 грн, чтобы оказать хоть какую-то помощь», – говорит местная жительница.

Другие настроены воинственно. Одна из жительниц Мария жалуется чиновникам и собирает подписи, чтобы бродячих собак здесь не было. Потому что стая набросилась на ее сына. «Мы же не говорим, чтоб их убить, их не надо убивать, ну, что ж мы – дикие люди?», – сказала она.

Ветеринары тоже обеспокоены. «В этом году уже 162 человека пострадали от укусов бездомными животными. Животные будут нести бешенство», – сообщила начальник управления ветеринарной медицины Анжела Селявина.

Чиновники горожанам только отписываются – денег на стерилизацию животных и на создание приюта нет.

Источник: ТК «Донбасс»

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