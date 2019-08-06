По стандартам НУШ: Школы Мариуполя получили мебель для первоклашек (Видео). Новости

В школы Мариуполя (Донецкая обл.) завезли мебель для первоклассников. А еще компьютеры и проекторы, чтобы дети учились по стандартам Новой украинской школы (НУШ).

Будущий первоклассник Влад согласился проверить новые парты. В школу пришел с группой поддержки. За парту мальчик сел впервые. И сразу у него возникли замечания – на столе может все и не поместиться. «У меня много всего. Карандаши, линейки, тетрадки, клеенка, кисточки, краска, пластилин», – сказал Влад.

В соседнем кабинете идет ремонт. Отец школьника Алексей Быстров собирал доски. Его сын Михаил уже в 4-м классе. «Обновки» хоть и не для него, тем не менее отец оценил новую мебель. «Вы знаете, радует, что у нас началось движение по обеспечению наших учеников чем-то новым. Парты прекрасные, вот, мы их собираем, мы помогаем. Мы еще доучиваемся по старой программе, но первоклассники, которые сейчас придут, у них будет все новое», – отметил Алексей Быстров.

По словам директора школы № 15 Татьяны Луговой, одноместные парты легкие и мобильные. А главное – их можно сопоставлять вместе, чтобы дети работали в командах. Также сюда завезли новенькие доски, экраны, проекторы и шкафы. «Очень хорошо, что мы имеем такое хорошее оснащение для каждого кабинета. То есть, это удобно не только для детей, но и для учителя. В этом году они очень удобные, качественные. Имеют большую такую, можно сказать, поверхность, где дети могут разместить тетради, учебники», – сказала она.

Всего мариупольские школы к началу учебного года получат 154 комплекта парт. «Первоклассников у нас более четырех тысяч. Хватит всем. Потому что все это было соответственно просчитано. Сейчас уже город получил 43 комплекта парт, частично компьютерную технику», – сообщила начальник отдела оснащения и ремонта учреждений образования Татьяна Прима.

На то, чтобы создать комфорт первоклассникам, потратили 33 млн грн из местного бюджета и еще 6 млн – из государственного.

Напомним, в этом году в Украине по стандартам НУШ будет учиться уже 1 млн детей.

Как сообщалось ранее, в Украине выделили 1,5 млрд грн новой субвенции местным бюджетам на улучшение качества образования.

Источник: ТК «Донбасс»

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