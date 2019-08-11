Течет крыша, плесень и дыры в полу: Как живут переселенцы в аварийном модульном городке (Фото). Новости

В Харькове модульный городок для переселенцев из Донецкой и Луганской областей больше не может быть убежищем для людей, оставшихся без крова. Модульные домики построили при поддержке Германии зимой 2015 года, но они были рассчитаны на полгода, а люди там живут уже почти 5 лет.

Срок эксплуатации строительных вагончиков (с санузлами, бойлерами и стиральными машинами) на одну семью и больше истек в 2017 году. Как рассказал директор модульного городка Артур Стаценко, здесь уже возникали пожары. Часть бойлеров и стиральных машин вышли из строя. Во многих местах протекает крыша, а в общежитиях собирается конденсат. Тут же можно увидеть плесень и дыры в полу.

Из-за аварийного состояния жилых модулей в городском совете переселенцев просят выезжать как можно скорее. Общий срок дают до конца лета. Но люди не спешат выселяться. Временное жилье стало постоянным почти для 300 людей, большинство из них – льготники, в частности, многодетные семьи и люди с инвалидностью.

По словам жительницы городка Марина Кирбабы, которая живет вместе с 5-летней дочерью, квартиры слишком дорогие, а доходы не позволяют найти хотя бы какое-то арендное помещение. «Я лично думаю, что мы сможем прожить еще год. Мне возвращаться туда некуда. Родственников у меня здесь нет, родителей нет. Поддержки у меня нет финансовой. Я не знаю, что мне делать», – сказала она.

Учитывая состояние жилья пока сменить место проживания планируют только 5 многодетных семей. История семьи Чуриных такая же, как у множества переселенцев. Когда на Донбассе начали стрелять, они решили выехать. В январе 2015 года здесь им выделили комнату. В городке у семьи родился десятый ребенок. Говорят, что прощаться с этим местом тяжело, но понимают, что оставаться здесь уже невозможно и планируют переезжать в новый дом в Харьковской области. «Сейчас на данный момент сложилась такая ситуация, что городок должны закрыть, так как частично аварийное состояние. Нас как многодетную семью, конечно, за порог не выставили, а предложили в Харьковской области, Дергачи, двухэтажное здание как общежитие. Я благодарна и за это, потому что если бы сказали искать самостоятельно, а у меня 10 детей... я раз попробовала позвонить, но это без вариантов. Переселенцев не берут, с маленькими детьми не берут, а уж с таким количеством разговора вообще не может быть», – поделилась Елена Чурина.

В горсовете уверяют, что принудительно выселять людей не будут. Провели техническую экспертизу модулей. Результаты ожидают на следующей неделе. Однако настроены пессимистически, поэтому предлагают разные варианты: пенсионерам – переехать в пансионаты для людей пожилого возраста, а многодетным семьям – в общежития или арендовать дома. «Наше предложение состоит в том, чтобы подобрать себе жилье, в котором может разместиться и арендовать его многодетная семья. А второе – мы провели переговоры с областным департаментом. У них сдается общежитие, построенное на немецкие деньги непосредственно для переселенцев», – сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По словам переселенцев, жилье в модульном городке не самое комфортное. Здесь узко и тесно, шкафы для вещей в коридоре едва вмещают зимние вещи, летом другая проблема – жара. Но, несмотря на неудобства с финансовой точки зрения, для многих переселенцев это все равно самый лучший вариант.

Как сообщалось ранее, в Харькове 302 внутренне перемещенных лица (ВПЛ), проживающие в модульном городке, находятся под угрозой выселения. Как отмечают правозащитники, это уже не первая попытка выселить переселенцев из модульного городка, ранее переселенцев информировали о необходимости освободить помещение из-за его аварийного состояния.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Громадське Телебачення»

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