Безсмертный рассказал, как обсуждают нарушения перемирия на Донбассе в ТКГ. Новости

Каждое нарушение режима прекращения огня на Донбассе детально разбирается на переговорах подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом рассказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный.

«Есть зафиксированные СММ ОБСЕ факты, которые касаются обстрелов украинской стороны противником. Второе – обстрелы камер видеонаблюдения ОБСЕ, которые находятся на линии разграничения. Это тоже зафиксировано. Есть факты, которые на сегодня четко свидетельствуют и есть доказательства, что это сторона противника нарушает режим тишины», – сказал он.

«Договоренности содержат пункт, согласно которому все, кто нарушил режим тишины, должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности соответствующими сторонами. Об этом шел разговор. Какие меры будут предприниматься, все будет зависеть от того, какие обстоятельства происшедшего будут изложены в документах СММ ОБСЕ», – продолжил Безсмертный.

По его словам, нарушения перемирия на Донбассе участниками незаконных вооруженных формирований обсуждаются на переговорах в Минске с представителями «Л-ДНР». «Уровень управляемости войсками с "той" стороны очень слаб. Отсюда раскоординация действий и управление отдельными "подразделениями" очень слабо, поэтому говорить о том, что противник полностью контролирует ситуацию на линии соприкосновения, особенно в отдельных "подразделениях", очень тяжело. Поэтому обеспечить такой режим очень сложно. Я уже не говорю о том, чтобы его проконтролировать с "той" стороны», – пояснил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ.

«Если "там" Российская Федерация декларирует [режим перемирия], то гарантировать, что "там" отдельные подразделения или диверсионно-разведывательные группы, или те отряды казаков, которые сейчас привлечены, будут строго придерживаться системы координат по решениям Трехсторонней контактной группы очень тяжело», – считает Безсмертный.

Он также не исключил, что в связи с грубым нарушением перемирия на Донбассе может пройти внеочередное собрание участников Трехсторонней контактной группы.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что на Донбассе участники незаконных вооруженных формирований грубо нарушили достигнутые договоренности о перемирии и это не останется без внимания. В связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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