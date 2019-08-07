Тревожные сигналы: ТКГ может собраться на внеочередное заседание по Донбассу. Новости

В связи с грубым нарушением перемирия на Донбассе сегодня, 7 августа, может пройти внеочередное заседание участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Безсмертный.

По его словам, в обстреле украинских военных в Павлополе «есть несколько сигналов, которые крайне тревожны». «Во-первых, [время обстрела] 10:20 – это светлое время. Это значит, что работала система наблюдения СММ ОБСЕ, работали видеокамеры, если они не были уничтожены в этом секторе, мы можем через определенное время иметь очень точную информацию, что на самом деле произошло. Это очень важно знать», – говорит Безсмертный.

«Действия украинской стороны отрабатываются. Конечно, это повлияет на развитие ситуации в Минске, прежде всего, в сегменте безопасности. Понятно, что в таких условиях действовать и делать какие-то шаги, способные снять напряжение, будет очень тяжело, а может даже и невозможно. Это повлечет за собой определенные действия по решениям, которые были приняты по социально-гуманитарным вопросам. И сейчас очень тяжело говорить о том, насколько перспективны дальше вопросы, связанные с удержанием ситуации с бессрочным прекращением огня», – прокомментировал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что на Донбассе участники незаконных вооруженных формирований грубо нарушили достигнутые договоренности о перемирии и это не останется без внимания. В связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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