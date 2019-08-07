На Луганщине грунтовые воды затапливают шахту. Новости

В Луганской области на шахте «Новодружеская» ПАО «Лисичанскуголь» насосное оборудование не успевает откачивать грунтовые воды на глубине 840 метров. Из строя насос вышел 5 августа, его удалось запустить, но он работает не на полную мощность.

До аварии на шахте «Новодружеская» работали 4 горизонта. Грунтовые воды здесь откачивают промышленными насосами, один такой новый насос стоит 650 тыс. грн.

«Сгорел насос на горизонте 840 метров. Были попытки реанимировать, восстановить, отремонтировать, но успехом это не увенчалось, поэтому на данный момент мы имеем аварию на шахте. Характер аварии – это затопление», – рассказал глава Лисичанского городского профсоюза горняков Эдуард Всеволодский.

«Сейчас все силы брошены на то, чтобы сохранить этот горизонт. Речь идет о горизонте 840 метров. Если его не удастся спасти, мы его потеряем», – добавил он.

Руководство «Лисичанскуголь» ищет варианты выхода из аварийной ситуации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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