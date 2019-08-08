В «ДНР»: Как получить наследство и что для этого надо. Новости

В «ДНР» для того, чтобы вступить в права наследства «по закону или по завещанию», нужно обязательно оформить «наследственные права». Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказала представитель «отдела госрегистрации вещных прав донецкого управления юстиции» Оксана Шепельченко.

По ее словам, для оформления «наследственных прав» наследнику нужно иметь следующие документы:

паспорт, ИНН;

свидетельство о смерти наследодателя;

завещание (если есть);

документ, подтверждающий родственную связь наследника с наследодателем;

справка с места жительства, выданная ЖЭКом, ОСМД или квартальным, в которой указано, кто именно был зарегистрирован с наследодателем на день его смерти;

документы на имущество (например, договор купли-продажи, свидетельство о праве на жилье и т. д.).

«После открытия наследственного дела нотариус дает наследнику запросы для получения технического паспорта и информационной справки. На данный момент эти документы получают в едином регистрационном центре. Кроме того, в процессе оформления наследства необходимо будет провести независимую оценку недвижимого имущества. Для этого оценщик, который имеет сертификат ДНР, выезжает на объект для осмотра и фотографирования», – рассказала Шепельченко.

Она сообщила, что в случае отсутствия завещания существует 5 очередей наследников:

1-я очередь – это дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти; супруг или супруга; родители;

2-я очередь – родственники (родные братья, сестры, бабушки, дедушки);

3-я очередь – дяди и тети наследодателя;

4-я очередь – лица, проживающие с наследодателем одной семьей не менее 5 лет до времени открытия наследства;

5-я очередь – лица, не являющиеся родственниками наследодателя, и иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи.

«Каждая следующая очередь получает право на наследование, если наследников из предыдущей очереди нет, они отказались от наследства либо не успели вступить в наследство. Кроме родственников, наследниками считаются лица, проживающие с наследодателем одной семьей не менее 5 лет до момента его смерти, а также несовершеннолетние дети или нетрудоспособные лица, даже если они не связаны с наследодателем родственными связями, но находились у него на содержании», – пояснила «чиновница».

Отмечается, что вступить в права наследства в «ДНР» нужно в течение 6 месяцев. Для этого наследник должен обратиться к любому «нотариусу» по месту нахождения недвижимого имущества. При этом «нотариус» в «ДНР» может отказать в открытии «наследственного дела», если отсутствуют оригиналы правоустанавливающих документов на недвижимость. В этой ситуации, как заявила представитель «юстиции ДНР», нужно обращаться в «суд» для признания права собственности на наследуемое имущество.

Как отмечалось, все сделки, совершенные с недвижимостью на неподконтрольной Украине части Донбасса не являются легитимными, и квартиры будут возвращены изначальным владельцам после восстановления целостности страны.С августа 2016 года, люди, преимущественно переселенцы, сталкиваются с трудностями при оформлении прав на наследуемую квартиру или дом, которые находятся на неподконтрольной правительству территории Украины. При этом процедура вступления в наследство четко регламентирована действующим украинским законодательством.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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