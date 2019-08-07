Тука пояснил, почему не работает Нормандский формат. Новости

Урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе осложняется ситуацией в международных отношениях в целом, не только в «Нормандском формате». Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука, комментируя нарушение перемирия на Донбассе.

«Уже было заявление Франции, и оно примерно такого формата: "Франция всегда обеспокоена ситуацией на территории Украины, а Нормандская встреча состоится в определенные сроки"», – отметил он.

«Мы сейчас являемся свидетелями глобального кризиса. Во-первых, государства постоянно пренебрегают достигнутыми договоренностями, даже зафиксированными в правовом виде. Это непосредственно если взять Донбасс. Во-вторых – полное разрушение мировой системы безопасности. И вместе с этим господствует всеобщее недоверие друг к другу», – считает Тука.

По его мнению, в глобальном плане сейчас необходимо выстраивать новый мировой порядок, поскольку рычаги влияния на ситуацию на международном уровне сейчас не работают.

«Это касается не только Украины. Взять ту же Сирию, тот же Иран. Не работают те механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны», – подчеркнул замминистра МинВОТ.

«Факты свидетельствуют об этом, и, я думаю, что серьезные игроки на мировой арене все это понимают», – добавил Тука.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что на Донбассе участники незаконных вооруженных формирований грубо нарушили достигнутые договоренности о перемирии и это не останется без внимания. В связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «NewsOne»

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