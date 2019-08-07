Социальные услуги: Чем довольны и недовольны переселенцы. Новости

В первом квартале 2019 года большинство переселенцев отмечали высокий уровень удовлетворенности доступностью всех базовых социальных услуг. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно отчету, 87% переселенцев были довольны доступом к образованию, 64% – доступностью трудоустройства и 69% – доступом к медицинским услугам.

«Неудовлетворенность доступом к базовым социальным услугам среди ВПЛ было связано в основном с нехваткой денег, о чем сообщили 43% респондентов», – говорится в отчете.

Среди других причин, по которым переселенцы недовольны социальными услугами, следующие:

недостаток информации – 33%;

отсутствие возможностей трудоустройства – 26%;

транспортная доступность – 19%;

негативное отношение – 16%;

отсутствие необходимых документов – 11%;

коррупция – 10%.

Скриншот отчета МОМ

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов. Абсолютное большинство (86%) переселенцев сообщили, что они интегрированы в местные громады полностью или частично. Кроме того, только 23% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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