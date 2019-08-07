В каком составе семьи ВПЛ возвращаются на неподконтрольный Донбасс, – опрос. Новости

В первом квартале 2019 года среди всех опрошенных переселенцев 20% были идентифицированы, как ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, среди тех переселенцев, которые вернулись, 48 одиноких, среди них 69% женщин. Еще 38% ВПЛ вернулись на неподконтрольный украинским властям Донбасс в составе семьи из двух человек, а у 11% из тех, кто вернулся, есть дети.

«Домохозяйства с одним ребенком составляли 68% общего количества домохозяйств с детьми ВПЛ, которые вернулись на НКТ**. Доля многодетных семей с тремя и более детьми равна лишь 3% домохозяйств с детьми ВПЛ, которые вернулись на НКТ, а доля домохозяйств с детьми, у которых нет одного из родителей, составляет 32% домохозяйств с детьми ВПЛ, которые вернулись на НКТ», – говорится в отчете.

Отмечается, что среди опрошенных переселенцев, которые вернулись домой, 59% женщин, из них 53% старше 60 лет, что несколько выше, чем доля мужчин этого возраста (48%). «В общем опрошенные ВПЛ, которые вернулись на НКТ, значительно старше всех ВПЛ – в возрасте 56,2 лет по сравнению с 37,8 лет, согласно объединенным данным. 9% домохозяйств ВПЛ, которые вернулись на НКТ, сообщили, что в их состав входят люди с инвалидностью», – сказано в отчете.

Скриншот опроса МОМ

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов. Абсолютное большинство (86%) переселенцев сообщили, что они интегрированы в местные громады полностью или частично. Кроме того, только 23% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

**Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория.

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