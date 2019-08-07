Сводка из зоны ООС за 6 августа: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов со стороны противника четверо украинских военнослужащих погибли и один получил ранения. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции Объединенных сил:

вблизи Богдановки – из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

рядом с Павлополем – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Водяного – из стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

неподалеку Травневого – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Пивденного – из миномета калибром 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 24 единицы. Под огнем оказались горловские поселки шахты им. Гагарина, Доломитное и Верхнеторецкое Нижнее. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.