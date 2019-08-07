Долгий был у нас разговор: Зеленский попросил Путина повлиять на «Л-ДНР». Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 августа, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил грубое нарушение перемирия на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом глава Украинского государства заявил сегодня в ходе брифинга в Киеве.

«Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу, срочно ему позвонил. Сказал, что это (обострение на Донбассе, – прим. ред.) нас не приближает к миру: "Я очень вас прошу повлиять на ту сторону ("Л-ДНР", – прим. ред.), чтобы они прекратили убийство наших людей"», – заявил Зеленский.

«Второй вопрос, который я поднимал: мы продолжаем разминирование и нам нужно сократить с "той" стороны сроки относительно строительства в Станице Луганской моста. Еще несколько вопросов, которые я поднял. Это и возвращение наших пленных... Долгий был у нас разговор. Я говорю, что наших людей убивают, а мне говорят, что там есть "какие-то детали, где наши люди стреляют по гражданским людям"», – продолжил президент Украины.

Он напомнил, что уже говорил о том, что нужно срочно провести встречу в Нормандском формате, чтобы «посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну».

«Все говорят о том, что хотят мира. Все об этом говорят, но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами. Сегодняшний первый звонок, он был с президентом РФ, второй звонок у меня сегодня будет уже из Турции с президентом Макроном», – сообщил Зеленский.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что на Донбассе участники незаконных вооруженных формирований грубо нарушили достигнутые договоренности о перемирии и это не останется без внимания.

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