Известны подробности гибели украинских военных в Павлополе. Новости

Обстрел позиций ВСУ под Павлополем (Донецкая обл.), в результате которого погибли 4 украинских военнослужащих, был осуществлен из гранатомета. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 августа, в ходе брифинга в Киеве рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

«Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина миномета калибра 82 мм, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций», – сказал он.

По его словам, украинские военнослужащие не открывали ответный огонь, поскольку участники незаконных вооруженных формирований покинули свои позиции сразу после обстрела.

«Как правило такие обстрелы носят очень редкий характер, тем не менее они есть. И военнослужащие были готовы дать ответ, но по нашей информации, противник после обстрела покинул свои позиции, и до сих пор противника там нет. По состоянию на этот час, с 00:00 сегодня, ни одного обстрела в зоне ООС не зафиксировано», – заявил Хомчак.

Напомним, в связи с обстрелом и гибелью украинских военных президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 августа, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил грубое нарушение перемирия на Донбассе.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что на Донбассе участники незаконных вооруженных формирований грубо нарушили достигнутые договоренности о перемирии и это не останется без внимания. В связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры.

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