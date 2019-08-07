В Генштабе ВСУ озвучили потери с начала очередного перемирия на Донбассе. Новости

На Донбассе с момента объявления очередного перемирия, с 21 июля 2019 года, по сегодняшний день погибли шесть украинских военных. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 августа, в ходе брифинга в Киеве сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, с момента объявления очередного перемирия количество обстрелов на Донбассе уменьшилось, и в основном они носят не прицельный характер. «Но есть не единичные факты [нарушения режима прекращения огня со стороны противника]. В основном это касается района Павлополя, района Светлодарска, где эти обстрелы иногда носят прицельный характер. Такой случай у нас был вчера, когда погибли четверо наших ребят», – сказал Хомчак.

«Всего с начала оглашения перемирия, с 21 июля, в Вооруженных силах Украины в районе выполнения задач операции Объединенных сил погибли шесть военнослужащих ВСУ, а также ранены девять военнослужащих. В этом месяце – 4 военнослужащих, которые погибли вчера», – заявил начальник Генштаба ВСУ.

Он также сообщил подробности обстрела позиций ВСУ под Павлополем (Донецкая обл.), в результате которого погибли 4 украинских военнослужащих.

Напомним, в связи с обстрелом и гибелью украинских военных президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 августа, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил грубое нарушение перемирия на Донбассе.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что на Донбассе участники незаконных вооруженных формирований грубо нарушили достигнутые договоренности о перемирии и это не останется без внимания. В связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры.

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