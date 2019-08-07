В районе Станицы Луганской продолжается разминирование, – Хомчак. Новости

Украинские военные продолжают разминирование территории вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 августа, в ходе брифинга в Киеве сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

«Военнослужащие ВСУ продолжают разминирование участка в районе Станицы Луганской. Мы уже почти завершаем наш участок, кроме участка разрушенного моста, куда пока что еще нет доступа для наших военнослужащих», – сказал он.

«Остальные все мероприятия, которые были обозначены президентом Украины относительно участка Станицы Луганской, со стороны ВСУ выполнены. Резервы ВСУ находятся в определенных местах в боеспособном состоянии, и ВСУ готовы в случае непрогнозируемой ситуации к соответствующему реагированию», – заявил Хомчак.

Напомним, в связи с обстрелом и гибелью украинских военных президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 августа, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил грубое нарушение перемирия на Донбассе, а также вопрос разминирования территории вблизи КПВВ «Станица Луганская», чтобы начать восстановление разрушенного моста.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжаются подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. Украинская сторона СЦКК сообщает о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская. Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что предлагается, чтобы на время проведения ремонтных работ было открыто КПВВ «Золотое». При этом в «ЛНР» считают, что не следует увязывать открытие КПВВ «Золотое» с ремонтом моста у КПВВ «Станица Луганская».

Позже стало известно, что 24 июля НВФ «ЛНР» не допустили специалистов, которые должны были провести обследование разрушенной части моста у Станицы Луганской, для принятия решения по ее восстановлению. А за действиями украинской стороны между КПВВ «Станица Луганская» и разрушенным мостом наблюдали российские пропагандисты с телеканала «Россия1», находясь со стороны НВФ «ЛНР». Но 25 июля украинские специалисты с третьей попытки смогли обследовать взорванный мост возле КПВВ «Станица Луганская». Также сообщалось, что на КПВВ «Станица Луганская» продолжается разминирование территории вокруг разрушенного автомобильного моста. Гарантии безопасности получены на период с 1 по 10 августа.

Также сообщалось, что председатель Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий озвучил ряд проблемных моментов, мешающих начать ремонт взорванного моста возле Станицы Луганской. При этом он уточнил, что считает целесообразным проводить инженерно-строительные работы в режиме 24/7.

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