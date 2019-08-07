Поможет ли встреча Волкера и Суркова переговорам по Донбассу, – мнение. Новости

В вопросе урегулирования конфликта на Донбассе ожидать серьезных подвижек от возобновления переговоров на уровне спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова не стоит. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

По его словам, длительная пауза в переговорах между Волкером и Сурковым связана с тем, что «не было ни у одной из сторон новых идей». «В прикладном понимании эти встречи нам ничего не дают. Ни Сурков, ни Волкер не являются людьми, принимающими окончательные решения, поэтому непосредственно их встречи не имплементируются в какие-то конкретные вещи», – отметил Тука.

«Я уверен, что если такая встреча состоится, хотя еще не известен ответ Кремля, то это может быть признаком того, что появились какие-то новые идеи. Это касается не только взаимоотношений Волкер – Сурков, а это и Нормандский формат. Москва уже неоднократно заявляла, что она не видит смысла в новых встречах, если не будут сгенерированы какие-то новые идеи», – продолжил он.

Замминистра МинВОТ допустил, что, возможно, на уровне закулисных переговоров между США и Россией идут какие-то определенные обмены информацией относительно Донбасса, однако оптимизма у него по этому поводу нет: «Ситуация тупиковая. Это касается не только Нормандского, не только отношений Сурков – Волкер. Это касается и Минского формата. Ничего не работает даже по достижении договоренностей».

Напомним, в Вашингтоне выступили с инициативой о проведении двусторонней встречи по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе на уровне спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. В связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры и провел переговоры по этому поводу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «NewsOne»

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