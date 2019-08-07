Замахнулся чекушкой: В «ЛНР» мужчина зарезал собутыльника. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске от ножевых ранений поясницы в городской больнице скончался 60-летний мужчина. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР», обнародованном сегодня, 7 августа.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве задержан. «Было установлено, что данное преступление совершил гражданин 1987 года рождения», – заявили в «полиции».

Как пояснил задержанный, ЧП произошло во время распития алкогольных напитков. «Выпивали с малознакомым, пошли еще купить выпивки и на обратном пути у нас произошел словесный конфликт. Он замахнулся на меня чекушкой – стеклянной бутылкой 0,25 л. Я первый раз отошел назад, думал, может он "белочку" поймал. Но второй раз, когда замахнулся, я достал из шорт раскладной нож, хотел ударить его в спину или в почку, чтоб он присел и отошел. Но у меня нож в руке открылся и, когда бил его в почку, жало ножа впереди было», – рассказал он.

В «МВД ЛНР» утверждают, что мужчина причастен к совершению других преступлений на территории Жовтневого района Луганска, в частности к хранению наркотиков, оружия и боеприпасов, а также к краже личного имущества местных жителей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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