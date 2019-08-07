Вплоть до площади квартиры: В «ДНР» обнародовали перечень вопросов для переписи населения. Новости

В «ДНР» при проведении переписи населения, запланированной в «республике» на октябрь 2019 года, будут интересоваться 15-ю основными вопросами – вплоть до площади квартиры. Об этом говорится во «Временном порядке проведения республиканской переписи населения», утвержденном «указом» «главы ДНР» Дениса Пушилина.

Так, опросные анкеты будут содержать следующие пункты:

пол; возраст (дата рождения); гражданство (состояние в гражданстве, наличие двойного гражданства, наименование государства или государств, гражданином которых является опрашиваемое лицо); национальность; владение языками (родной язык, русский язык, другой язык или другие языки); образование; состояние в браке; количество детей; отношения с членами домохозяйства, с которыми совместно проживают; место рождения; место жительства и (или) место пребывания; жилищные условия (тип жилого помещения, дата постройки дома, размер общей и жилой площади, количество жилых комнат, виды благоустройства жилого помещения); источники средств к существованию (доход от трудовой деятельности или иного занятия, пенсия, стипендия, пособие, иной источник средств к существованию); занятость либо безработица; миграция (продолжительность проживания или пребывания, прежнее место жительства или пребывания).

В «порядке» подчеркивается, что иные сведения требовать запрещается. При этом человек добровольно может предоставить адрес электронной почты и номер контактного телефона – якобы для контроля и перепроверки сотрудников, которые осуществляли поквартирный обход.

«Для обеспечения полноты сбора сведений обо всех членах домохозяйства в случае их отсутствия в период проведения республиканской переписи населения или отказа сообщить сведения о себе сбор сведений о поле и возрасте (дате рождения) указанных лиц может осуществляться путем получения таких сведений на основании административных данных», – говорится в «документе».

Уточняется, что переписи будут подвергаться как «граждане ДНР» («лица, имеющие право на получение паспорта гражданина ДНР»), так и лица без гражданства и иностранцы, находящиеся на дату проведения переписи в «ДНР». Причем, из местных будут учитывать людей:

проживающих в «ДНР» и в день переписи находящихся в «республике»;

проживающих в «ДНР», но в день переписи находящихся за пределами «республики»;

Опрашивать будут как методом поквартирного обхода, так и создавать пункты переписи населения в специальных помещениях.

Также в «порядке» подчеркивается, что сведения, полученные в ходе переписи, «не могут быть использованы в целях причинения имущественного и морального вреда человеку и гражданину, затруднения реализации его прав и свобод». Со всеми сотрудниками, которые будут задействованы в переписи, будет составлен договор, в котором будет указан пункт о неразглашении информации, полученной в результате данного процесса.

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