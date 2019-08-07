Без магазина, но с серебряной водой: Чем живет село Ореховатка под Славянском (Фото). Новости

В селе Ореховатка Славянского района (Донецкая обл.) на данный момент зарегистрировано 140 человек, фактически проживает – максимум 90. Об этом «Донецким новостям» исполняющий обязанности старосты Малиновского старостинского округа Игорь Денисенко.

Село Ореховатка расположено в 22,5 км на восток от Славянска, вблизи поселка Семеновка и города Николаевка. Находится в подчинении Малиновского сельского совета, который вошел в Николаевскую объединенную территориальную громаду (ОТГ).

Игорь Денисенко проработал сельским головой Малиновкого сельсовета около 16 лет. «После объединения с Николаевской громадой, головы сел стали исполняющими обязанности. Выборов у нас еще не было, ждем общих. Кого выберут – тот и будет старостой (это новая должность – руководитель сел в составе ОТГ вместо прежнего председателя поссовета, – ред.)», – поясняет Денисенко.

Школы и детского сада в селе нет. «Садик раньше был – это еще во времена колхозов, где-то до 1995 года. Содержал его колхоз, но потом здание детсада разломали за ненадобностью. Дети в селе есть, но все равно содержать дошкольное учреждение нецелесообразно. Школа тоже была, до Второй мировой войны, но сейчас даже того здания не осталось», – рассказывает руководитель села.

Дети учатся в соседнем селе Малиновка, куда их возит школьный автобус. «Школьный автобус возобновит работу 1 сентября – из Ореховатки будет подъезжать 15 детей, среди них будет 4 первоклассника. Школьников забирают из Ореховатки и села Никоноровка и везут в Малиновку», – говорит Денисенко.

А вот в детский сад в Малиновку родители возят детей сами, т. к. школьный автобус заполнен. Сегодня в Ореховатке всего 5 ребят детсадовского возраста (от 3 до 6 лет). «Поменьше детки тоже есть, но ясель нет», – отмечает глава села.

Практически через село проходит стратегический объект – канал «Северский Донец – Донбасс» (СДД), который снабжает водой основную часть Донецкой области. Здесь находится насосная станция 2-го подъема. Канал и дает в основном местному населению Ореховатки работу. «Там рядом – подъем канала и люди там работают. Работают также на Семеновском подъеме и на предприятии канала в районе бывшего совхоза Шевченко. Работников привозят и отвозят, так что с работой в Ореховатке немножко проще», – уточняет Денисенко.

В былые времена канал «Северский Донец – Донбасс» был зоной строгого санитарного кордона и находился под особой охраной. На зданиях еще сохранились надписи о строгом запрете рыбной ловли и купания, но доступ к объектам канала уже так не ограничен.

По инспекторской дороге, идущей вдоль всего канала, для посторонних проезд был закрыт. Говорят, что по этой спецдороге можно было добраться в сторону Донецка в кратчайшие сроки.

Также жители села традиционно занимаются сельским хозяйством, обрабатывают огороды и держат домашних животных.

Своего магазина в селе также нет. По графику приезжает автолавка с розничной торговлей.

В Ореховатке находится братская могила, где похоронено более 50-ти воинов Второй мировой войны, погибших в боях за село.

Последние приобретения села – детские площадки. «Одну из них установили в этом году за средства Николаевской ОТГ, вторую – помог установить городской голова Славянска Вадим Лях, который к нам не имеет никакого отношения, но к нему обратились люди, и он помог»,– рассказывает и. о. сельского головы.

На территории Малиновского сельского совета в трех селах из-под земли бьют родники с чистой питьевой водой. «На окраине села Никоноровка в лесу родник облагороженный. Там красивое место и многие приезжают именно туда. Объемы воды люди набирают большие. Она хранится долго. Там вода с серебром. И на окраине села Малиновка в родничке такая же вода», – рассказывает Денисенко.

Маленький родничок есть в Ореховатке возле пруда. К нему приезжают из соседних населенных пунктов. «Мы постоянно набираем здесь себе воду. Живем в Славянске в частном доме и берем с запасом. Храним в подвале. А осенью на целую зиму запасаемся – и не портится. Главное не открывать, в закрытом виде кислород не поступает, реакция не происходит и вода сохраняется. Конечно, если поставить на солнце, вода позеленеет, хранить нужно в темном месте. Как пишут на лекарствах – в сухом, прохладном, темном месте», – делится житель Славянска, приехавший за водой.

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