Из декрета в саперы: Переселенка рассказала, почему занимается разминированием Донбасса. Новости

Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Первомайска (Луганская обл.) Елена Чиж в 2018 году стала сапером Датской группы разминирования (DDG).

Теперь она сантиметр за сантиметром расчищает на Донбассе дорогу будущим поколениям. «Моему сыночку 4 года. Мы убираем это все ужасное, и этим прокладываем дорогу, чтобы он смог спокойно выйти, как я раньше свое детство проводила. Здесь проживает много детей, таких как мой сын. Кто-то должен очистить эту землю, чтобы они жили в безопасной среде», – говорит она.

Елена вышла в саперы сразу из декрета. «Если все жили мы хорошо, очень даже хорошо, и тут такое приключилось. Куда-то выйти – это может быть очень опасно. Никакие парки… я не могу позволить маме с ребенком выходить туда гулять», – сказала она.

Сейчас Елена живет в Золотом – соседнем городе по украинскую сторону линии разграничения. «Мне можно увидеть из окна мой бывший дом, но бывшим он никогда не будет. В душе – это мое детство, мое все», – поделилась она.

О своей необычной работе близким Елена рассказала не сразу. «Родные-близкие до последнего не знали, чем я конкретно должна заниматься. Они узнали уже перед выходом на работу», – говорит переселенка.

Сейчас 17 саперов из DDG ищут взрывоопасные предметы возле села Мирная Долина. По словам Елены, в группе много переселенцев из Донецкой области. В целом, команда из всей Украины: и Полтава, и Киев, и Тернополь.

Опасная работа научила Елену ценить жизнь во всем ее многообразии. «Дождь? Боже, как прекрасно, когда идет дождь! Я стала больше обращать внимания на эти все, как я раньше думала, мелочи», – поделилась она.

В планах у Елены – расчистить весь Донбасс. «Надеемся, конечно, на самое лучшее. И будем очищать, и будем продолжать очищать. Дойдем и все очистим. Надеемся, что дети наши смогут ходить спокойно, как раньше – ничего не бояться, чтобы не было для них никаких препятствий, и также вернулся мир в наш дом», – подытожила Елена Чиж.

Напомним, на Донбассе в 2018 году 43% жертв среди мирного населения было вызвано случаями, связанными с минами и взрывоопасными пережитками войны. Инциденты, связанные с минами, были основной причиной жертв среди детей. Чтобы сделать регион безопасным для людей, жизнью и здоровьем рискуют эксперты по разминированию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам пресс-службы Датского совета по делам беженцев

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