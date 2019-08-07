Геращенко призвала Сайдика реагировать на выходку НВФ у моста в Станице Луганской. Новости

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко пообещала направить письмо представителю председательствующего в ОБСЕ, послу Мартину Сайдику, в котором выражает протест и глубокое беспокойство провокацией, устроенной представителями незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Станице Луганской, перешедшими через мост на подконтрольную Украине территорию. Об этом вице-спикер ВР Ирина Геращенко написала сегодня, 7 августа, на своей странице в Facebook.

«Десятки раз я бывала в Станице Луганской, мы привозили туда международные делегации и журналистов, общались у КПВВ с людьми с оккупированных территорий, расспрашивали СММ ОБСЕ, почему же они не мониторят ситуацию с безопасностью после 16 часов зимой и 19 летом, когда и начинаются обстрелы ... И никогда не подходила к разрушенному мосту. Не потому, что боялась, я точно не робкого десятка, я не испугана. Только потому, чтобы не рисковать жизнью военных или мирных граждан, которые были рядом, только для того, чтобы ни одним действием не провоцировать, не усложнять и без того непростую ситуацию и переговоры. И даже не могу себе представить, какие бы заявления уже сделало СММ, которые истерики уже были в координаторов от ОБСЕ в Минских группах, если хоть кто-то из украинских переговорщиков позволил себе подобное хамское поведение, как это сделали так называемые "представители ОРЛО*", которые тыкали представителю украинской власти, пересекая линию соприкосновения», – отметила Геращенко.

И как пока еще первый вице-спикер ВР Украины, она пообещала направить письмо представителю председательствующего в ОБСЕ, послу Мартину Сайдику, в котором выражает протест и глубокое беспокойство провокацией, которую устроили так называемые представители ОРЛО в Станице Луганской. «Уверена, на следующем ТКГ должен будет стоять быть вопрос недопустимости подобного поведения и подобных жестов. Также это видео я направлю представителю ОБСЕ по вопросам свободы слова с требованием отреагировать на препятствие деятельности журналистам. Кстати, не видела никакой реакции на этот инцидент украинской власти и НСЖУ. Что ж, будем реагировать мы. Боевики пойдут туда, куда им позволят. Будем останавливать вместе», – резюмировала вице-спикер.

Напомним, что вчера, 6 августа, представители «ЛНР», которые одновременно представляют незаконные вооруженные формирования (НВФ)на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, пересекли линию разграничения и заявили присутствующей прессе, что, якобы в соответствии с Минскими соглашениями, «ЛНР» должна контролировать не только Станично-Луганский район, но и территорию города Счастье.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей