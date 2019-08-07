Школьники Северодонецка смогут бесплатно ездить в троллейбусе (Видео). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) ученики смогут ездить в троллейбусах бесплатно. Такое решение приняли депутаты.

По словам местной жительницы Зинаиды, она живет вдвоем с внучкой. Доход семьи – только пенсия женщины. Раньше она могла возить ребенка на музыку, но сейчас такой возможности нет. «Платим за нее. Дорого ездить, конечно. А что я на пенсию? Не вытяну», – сказала она.

В июле в горсовете решили, что с осени школьники за проезд платить не будут. Пока только в троллейбусах. «Депутаты приняли решение о бесплатном проезде с первого сентября северодонецким школьникам, которые научатся в наших учебных заведениях. 4 гривны в одну сторону и 4 гривны в другую сторону – из дома в школу и со школы домой – это довольно существенная сумма, по моему мнению», – сообщил депутат Северодонецкого городского совета Владислав Старицкий.

Для бесплатного проезда кондукторам надо будет предъявить ученический билет. Сейчас его выдают в двух из 30 школ города. Но, как обещают в отделе образования, уже с сентября документ можно будет получить и во всех других учебных заведениях. «С первого сентября надо будет с фотографией обратиться к администрации школы, к директору, и выдадут ученический билет. И будет написано, что он учится в этой школе, стоять печать школы», – рассказала заместитель начальника отдела образования Северодонецкого горсовета Наталья Пасичник.

Сейчас в городе на остановках идут разговоры, потому что не все верят, что дети смогут ездить бесплатно. «Никто ничего не говорил пока, пока мы ездим и платим за нее, а так она школьник», – говорит женщина.

«Я в это не верю, но хотелось бы. Если бесплатно, то надо же из городского бюджета деньги какие-то выделить», – добавляет другая жительница.

А пока в других городах Донбасса о таком только мечтают. И в Краматорске, и в Мариуполе родители создают петиции, чтобы добиться бесплатного проезда для школьников.

Источник: ТК «Донбасс»