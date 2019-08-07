В Мариуполе вырос спрос на вакансии водителей и кондукторов: Что предлагают (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) открыто полтысячи вакансий для водителей и кондукторов. Это связано с тем, что вскоре в город приедут новые троллейбусы и автобусы, и нужны люди, чтобы работать на этих машинах.

По словам Владимира, который работает водителем уже около 30 лет, в работе главное не проспать, а когда садишься за руль автобуса – главное помнить о безопасности. «Самый ранний выезд из гаража – это в 4:30. Медик, механик, все контролируем, все просматриваем, и тогда уже выезжаем. Основное – это безопасность перевозок. То есть, это чтобы все приехали целыми и невредимыми», – сказал он.

Три месяца назад Юлия услышала объявление, что «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление проводит конкурсный набор на должность "Водитель автотранспортного средства категории D" с заработной платой до 10 тыс. грн» и устроилась кондуктором. По словам женщины, выбранная специальность не легкая, однако есть свои преимущества. «Мне работа нравится. В 4 часа у меня подъем, собираюсь на работу. У нас есть развозка, и утренняя, и после работы. У работников ТТУ, вот, проезд бесплатный», – говорит она.

К концу года Мариуполь получит 64 новых автобусов. А в следующем – еще 72 троллейбуса. Поэтому уже сейчас в профильном управлении открыто около 500 вакансий. «Начинаем набирать сейчас, чтобы успеть сформировать определенный пул профессий на новую технику. Где-то примерно с середины, с конца сентября мы уже должны выехать на линию», – сообщил начальник отдела по работе с персоналом Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления Валерий Шапин.

Водители новых автобусов будут получать зарплату от 12 тыс. грн, а кондукторы – от 6,5 тыс. грн.

Источник: ТК «Донбасс»