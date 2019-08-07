Бизнес в Украине предложил увеличить отпуск для работников. Новости

Украинские бизнесмены, которые входят в Европейскую бизнес-ассоциацию EBA, поддержали модернизацию формата отношений между работодателем и персоналом в новом трудовом законодательстве, которой, в частности, предлагается увеличить продолжительность ежегодного отпуска.Об этом сообщила пресс-служба ЕВА.

«Недавно правительством была анонсирована новая волна изменений в трудовое законодательство, которыми, в частности предлагается увеличить продолжительность ежегодного отпуска, урегулировать возможность внедрения гибкого графика работы и удаленной работы. Ассоциация полностью поддерживает модернизацию формата отношений между работодателем и персоналом. В то же время мы считаем уместным быстрее изменить советский КЗоТ в современный Трудовой кодекс, а не направлять усилия на точечные изменения в трудовом законодательстве. К тому же, обновленный текст кодекса уже несколько лет ожидает рассмотрения во втором чтении в парламенте (законопроект №1658). Однако, он во многом не содержит реальных изменений трудового законодательства, поэтому его следует основательно доработать, сохранив ключевые новации», – отмечается в сообщении бизнесменов.

Также сообщается, что ассоциация предлагает избавиться от морально устаревших норм трудового законодательства и закрепить важные нововведения в кодексе.

Свои предложения участиники бизнес-ассоциации оформирли в топ-10 нововведений:

Возможность заключения трудовых договоров (контрактная форма взаимоотношений), а также срочных договоров;

Переход от бумажной к электронной форме общения с работодателем;

Увеличение ежегодного отпуска с 24 до 30 дней;

Возможность проведения аттестации всех сотрудников - проверка как hard skills, так и soft skills;

Либерализация и адаптация к требованиям современности отношений работодатель-профсоюз и просмотр полномочий профсоюзов;

Упрощение процедуры найма и увольнения, в том числе введение возможности увольнения работников в случае совершения действий, за которые в соответствии с законодательством о предотвращении коррупции предусматривается уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность;

Введение единой инспекции труда, вместо ряда органов, как это происходит сейчас;

Систематическое невыполнение поставленных задач или грубое нарушение трудовой дисциплины должно стать достаточным основанием для увольнения;

Перевод морально-устаревшего Классификатора профессий в категорию рекомендательных документов;

Расширение перечня лиц, которые могут быть трудоустроены без получения разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

«Бизнес рассчитывает на то, что в новой Верховной Раде, которая вскоре начнет свою работу, понимают важность принятия нового Трудового кодекса – правил, по которым работает вся страна, а потому его рассмотрение и принятие будет определено как первоочередная задача. Между тем Ассоциация продолжает сбор и выработки новых предложений и открыта к сотрудничеству с бизнесом и властью», – уточняется в сообщении.