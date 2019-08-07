Бизнес в Украине предложил увеличить отпуск для работников. Новости

Украинские бизнесмены, которые входят в Европейскую бизнес-ассоциацию EBA, поддержали модернизацию формата отношений между работодателем и персоналом в новом трудовом законодательстве, которой, в частности, предлагается увеличить продолжительность ежегодного отпуска.Об этом сообщила пресс-служба ЕВА.
«Недавно правительством была анонсирована новая волна изменений в трудовое законодательство, которыми, в частности предлагается увеличить продолжительность ежегодного отпуска, урегулировать возможность внедрения гибкого графика работы и удаленной работы. Ассоциация полностью поддерживает модернизацию формата отношений между работодателем и персоналом. В то же время мы считаем уместным быстрее изменить советский КЗоТ в современный Трудовой кодекс, а не направлять усилия на точечные изменения в трудовом законодательстве. К тому же, обновленный текст кодекса уже несколько лет ожидает рассмотрения во втором чтении в парламенте (законопроект №1658). Однако, он во многом не содержит реальных изменений трудового законодательства, поэтому его следует основательно доработать, сохранив ключевые новации», – отмечается в сообщении бизнесменов.
Также сообщается, что ассоциация предлагает избавиться от морально устаревших норм трудового законодательства и закрепить важные нововведения в кодексе.
Свои предложения участиники бизнес-ассоциации оформирли в топ-10 нововведений:
- Возможность заключения трудовых договоров (контрактная форма взаимоотношений), а также срочных договоров;
- Переход от бумажной к электронной форме общения с работодателем;
- Увеличение ежегодного отпуска с 24 до 30 дней;
- Возможность проведения аттестации всех сотрудников - проверка как hard skills, так и soft skills;
- Либерализация и адаптация к требованиям современности отношений работодатель-профсоюз и просмотр полномочий профсоюзов;
- Упрощение процедуры найма и увольнения, в том числе введение возможности увольнения работников в случае совершения действий, за которые в соответствии с законодательством о предотвращении коррупции предусматривается уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность;
- Введение единой инспекции труда, вместо ряда органов, как это происходит сейчас;
- Систематическое невыполнение поставленных задач или грубое нарушение трудовой дисциплины должно стать достаточным основанием для увольнения;
- Перевод морально-устаревшего Классификатора профессий в категорию рекомендательных документов;
- Расширение перечня лиц, которые могут быть трудоустроены без получения разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.
«Бизнес рассчитывает на то, что в новой Верховной Раде, которая вскоре начнет свою работу, понимают важность принятия нового Трудового кодекса – правил, по которым работает вся страна, а потому его рассмотрение и принятие будет определено как первоочередная задача. Между тем Ассоциация продолжает сбор и выработки новых предложений и открыта к сотрудничеству с бизнесом и властью», – уточняется в сообщении.
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