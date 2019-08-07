Проекты Донецких вузов-переселенцев победили в программе ЕС с финансированием более 7 млн евро. Новости

Уже в октябре 2019 года и январе 2020 года украинские исследователи начнут воплощать новые проекты, победившие по направлению КА2 «Развитие потенциала высшего образования» программы Евросоюза Эразмус+. Всего с участием Украины было отобрано восемь проектов, бюджет которых составляет 7 млн ​​150 тыс евро. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба Министерство образования Украины.

Проекты сосредоточены на модернизации образовательных программ в сфере киберфизических систем и эрготерапии. Часть работ также касается повышения качества изучения иностранных языков учителями и улучшение сотрудничества вузов с экономическими и социальными партнерами.

Планируется, что исполнителями проектов станет 51 украинская организация. А именно:

38 высших учебных заведений;

2 научно-исследовательских института;

4 частных предприятия;

2 государственных предприятия;

4 общественные организации;

Министерство образования и науки Украины.

К работе, в частности, привлечено три перемещенных вуза: Донецкий национальный технический университет, Донецкий государственный университет управления и Горловский институт иностранных языков.

В проектах с участием Украины также будут работать 52 партнера из 21 страны мира.