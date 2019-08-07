Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Проекты Донецких вузов-переселенцев победили в программе ЕС с финансированием более 7 млн евро. Новости

Проекты Донецких вузов-переселенцев победили в программе ЕС с финансированием более 7 млн евро

07.08.19 21:56radiosvoboda.orgНовости

Фото из открытых источников

Уже в октябре 2019 года и январе 2020 года украинские исследователи начнут воплощать новые проекты, победившие по направлению КА2 «Развитие потенциала высшего образования» программы Евросоюза Эразмус+. Всего с участием Украины было отобрано восемь проектов, бюджет которых составляет 7 млн ​​150 тыс евро. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба Министерство образования Украины.

Проекты сосредоточены на модернизации образовательных программ в сфере киберфизических систем и эрготерапии. Часть работ также касается повышения качества изучения иностранных языков учителями и улучшение сотрудничества вузов с экономическими и социальными партнерами.

Планируется, что исполнителями проектов станет 51 украинская организация. А именно:

  •  38 высших учебных заведений;
  •  2 научно-исследовательских института;
  •  4 частных предприятия;
  •  2 государственных предприятия;
  •   4 общественные организации;
  •   Министерство образования и науки Украины.

К работе, в частности, привлечено три перемещенных вуза: Донецкий национальный технический университет, Донецкий государственный университет управления и Горловский институт иностранных языков.

В проектах с участием Украины также будут работать 52 партнера из 21 страны мира.

Комментарии