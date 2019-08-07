Петровское: Представители СЦКК и ОБСЕ оценили безопасность на участке разведения сил и средств. Новости

Представители украинской стороны специального центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине обговорили ситуацию по безопасности в районе населенного пункта Петровское и пути дальнейшего взаимодействия в зоне ООС. Об этом, сегодня, 7 августа, сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил (ООС).

«В Донецкой области состоялась рабочая встреча руководителя украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон полковника Александра Борщевского с заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине господином Марком Этерингтон», – говорится в сообщении.

Во время встречи стороны обменялись оценками ситуации безопасности на участке разведения сил и средств №3, в районе населенного пункта Петровское (Донецкая обл.), обсудили направления стабилизации обстановки в данном районе, а также определили пути дальнейшего взаимодействия украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ в Украине.