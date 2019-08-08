Яйца, рыба и фрукты – дороже: Житель Донецка сравнил цены в «республике» и Мариуполе (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди», во время поездки в Мариуполь посетил супермаркет. По возвращению в «ДНР» он для сравнения показал полки с ценниками в донецком супермаркете «Парус».

Особый акцент дончанин сделал на рыбных отделах супермаркетов. Его поразило многообразие ассортимента в мариупольском магазине. «Ассортимент очень-очень большой», – констатирует он.

«Стиг Барди» отмечает, что на Белосарайской косе, где он отдыхал семьей, свежепойманный осетр – 290 грн за кг, его стоимость в гипермаркете (из аквариума) – 269,91 грн.

Кроме традиционной рыбы на мариупольской стойке представлены: сибас, дорадо, форель, кефаль, тунец, оливковая камбала, белый осетр, мидии и устрицы, разные виды криветок. В аквариуме – лобстеры, осетр, форель радужная.

В донецком «Парусе» же на рыбной стойке представлены только: скумбрия, минтай, сазан, карп, карась, кижуч, лосось, кальмар, креветка. В аквариуме плавает лишь несколько сомов.

Что касается цен, то в Донецке лосось дороже на 40-56% в сравнении с Мариуполем, а вот тушка кальмара на 25% дешевле. Только в мариупольском супермаркете представлены 3 вида тушек кальмара (от 140 до 230 грн за кг в зависимости от размера).

Наименование Донецк Мариуполь + / – Лосось, стейк, свеж., 1 кг 1229 руб. (504 грн) 360 грн +40% Лосось, кусок, свеж., 1 кг 1291 руб. (529 грн) 340 грн +56% Кальмар, тушка, 1 кг 255 руб. (105 грн) 140 грн +25%

А вот мясо в Донецке дешевле, чем в Мариуполе:

Наименование Донецк Мариуполь + / – Вырезка свиная, 1 кг 349 руб. (143 грн) 160 грн -11% Стейк свиной, 1 кг 349 руб. (143 грн) 145 грн -1% Корейка свиная, 1 кг 310 руб. (127 грн) 140 грн -9% Фарш свино-говяжий, 1 кг 209 руб. (86 грн) 95 грн -10% Свинина кусковая под шашлык маринованная, 1 кг. 329 руб. (135 грн) 130 грн +4% Кролик, тушка, 1 кг 354 руб. (145 грн) 207 грн -30%

По овощам – что-то дешевле, что-то дороже:

Наименование Донецк Мариуполь + / – Картофель, 1 кг 28 руб. (11 грн) 14,26 грн -20% Огурец грунтовый, 1 кг 43 руб. (18 грн) 12,90 грн +37% Помидор крупный, 1 кг 108 руб. (44 грн) 45 грн -2% Помидор желтый, 1 кг 86 руб. (35 грн) 45 грн -22% Лук репчатый, 1 кг 30 руб. (12 грн) 9,90 грн +24% Лук белый, 1 кг 53 руб. (22 грн) 49,90 грн -56% Лук синий, 1 кг 132 руб. (54 грн) 49,90 грн +8% Буряк молодой, кг 14,50 руб. (6 грн) 8,90 грн -33% Морковь молодая, 1 кг 36 руб. (15 грн) 19,90 грн -26%

Дончанин также отмечает в супермаркете Мариуполя большой выбор экзотических фруктов, некоторые из которых он ни разу не пробовал. А также существенную разницу в цене. «Авокадо – 10 грн, у нас оно 150 руб. (62 грн, – ред.)», – подчеркивает он. В «ДНР» достаточно дорогие яблоки и персики.

Наименование Донецк Мариуполь + / – Виноград 168 руб. (69 грн) 70 грн -2% Яблоки 103 руб. (42 грн) 25 грн (Голден, Лиголь и пр.) +69% Персик 132 руб. (54 грн) 40 грн +35%

В добавок «Стиг Барди» показал цены на бутилированное молоко. Цены примерно идентичные. В Мариуполе стоимость молока 2,5% в бутылках по 0,9 л:

«Белая линия» – 19,90 грн;

«Яготинское» – 25,90 грн;

«Простоквашино» – 26,90 грн;

В донецком «Парусе» бутылка (0,9 л) молока жирностью 2,5%:

«Бабушкина крынка» – 60 руб. (24,60 грн);

«Добрыня» – 54 руб. (22,13 грн)

В «ДНР» стоимость куриных яиц более чем на 50% выше, чем в Мариуполе. Так, в донецком «Парусе» десяток яиц в лотках – 80,40 руб. (33 грн). В мариупольском же супермаркете представлена продукция разных производителей, лоток яиц (10 шт.) идет от 19-21 грн, самые дорогие – 37 грн, лоток на 30 шт. – 39 грн.

При этом дончанин умалчивает, что при идентичных ценах (не говоря уже о позициях, которые в «ДНР» дороже), средний доход жителей Донецка (10-15 тыс. руб. или 4-6 тыс. грн) в разы ниже, чем доход жителе свободной части Донецкой области. В частности, по последним статданным, в целом на подконтрольной украинской власти части Донетчины средняя зарплата в июне составила 12 483 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube