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Яйца, рыба и фрукты – дороже: Житель Донецка сравнил цены в «республике» и Мариуполе (Фото). Новости

Яйца, рыба и фрукты – дороже: Житель Донецка сравнил цены в «республике» и Мариуполе (Фото)

ДН

08.08.19 06:14dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди», во время поездки в Мариуполь посетил супермаркет. По возвращению в «ДНР» он для сравнения показал полки с ценниками в донецком супермаркете «Парус».

Особый акцент дончанин сделал на рыбных отделах супермаркетов. Его поразило многообразие ассортимента в мариупольском магазине. «Ассортимент очень-очень большой», – констатирует он.

«Стиг Барди» отмечает, что на Белосарайской косе, где он отдыхал семьей, свежепойманный осетр – 290 грн за кг, его стоимость в гипермаркете (из аквариума) – 269,91 грн.

Кроме традиционной рыбы на мариупольской стойке представлены: сибас, дорадо, форель, кефаль, тунец, оливковая камбала, белый осетр, мидии и устрицы, разные виды криветок. В аквариуме – лобстеры, осетр, форель радужная.

В донецком «Парусе» же на рыбной стойке представлены только: скумбрия, минтай, сазан, карп, карась, кижуч, лосось, кальмар, креветка. В аквариуме плавает лишь несколько сомов. 

Что касается цен, то в Донецке лосось дороже на 40-56% в сравнении с Мариуполем, а вот тушка кальмара на 25% дешевле. Только в мариупольском супермаркете представлены 3 вида тушек кальмара (от 140 до 230 грн за кг в зависимости от размера).

Наименование

Донецк

Мариуполь

+ / –

Лосось, стейк, свеж., 1 кг

1229 руб. (504 грн)

360 грн

+40%

Лосось, кусок, свеж., 1 кг

1291 руб. (529 грн)

340 грн

+56%

Кальмар, тушка, 1 кг

255 руб. (105 грн)

140 грн

+25%

 

А вот мясо в Донецке дешевле, чем в Мариуполе:

Наименование

Донецк

Мариуполь

+ / –

Вырезка свиная, 1 кг

349 руб. (143 грн)

160 грн

-11%

Стейк свиной, 1 кг

349 руб. (143 грн)

145 грн

-1%

Корейка свиная, 1 кг

310 руб. (127 грн)

140 грн

-9%

Фарш свино-говяжий, 1 кг

209 руб. (86 грн)

95 грн

-10%

Свинина кусковая под шашлык маринованная, 1 кг.

329 руб. (135 грн)

130 грн

+4%

Кролик, тушка, 1 кг

354 руб. (145 грн)

207 грн

-30%

 

По овощам – что-то дешевле, что-то дороже:

Наименование

Донецк

Мариуполь

+ / –

Картофель, 1 кг

28 руб. (11 грн)

14,26 грн

-20%

Огурец грунтовый, 1 кг

43 руб. (18 грн)

12,90 грн

+37%

Помидор крупный, 1 кг

108 руб. (44 грн)

45 грн

-2%

Помидор желтый, 1 кг

86 руб. (35 грн)

45 грн

-22%

Лук репчатый, 1 кг

30 руб. (12 грн)

9,90 грн

+24%

Лук белый, 1 кг

53 руб. (22 грн)

49,90 грн

-56%

Лук синий, 1 кг

132 руб. (54 грн)

49,90 грн

+8%

Буряк молодой,  кг

14,50 руб. (6 грн)

8,90 грн

-33%

Морковь молодая, 1 кг

36 руб. (15 грн)

19,90 грн

-26%

 

Дончанин также отмечает в супермаркете Мариуполя большой выбор экзотических фруктов, некоторые из которых он ни разу не пробовал. А также существенную разницу в цене. «Авокадо – 10 грн, у нас оно 150 руб. (62 грн, – ред.)», – подчеркивает он. В «ДНР» достаточно дорогие яблоки и персики.

Наименование

Донецк

Мариуполь

+ / –

Виноград

168 руб. (69 грн)

70 грн

-2%

Яблоки

103 руб. (42 грн)

25 грн (Голден, Лиголь и пр.)

+69%

Персик

132 руб. (54 грн)

40 грн

+35%

 

В добавок «Стиг Барди» показал цены на бутилированное молоко. Цены примерно идентичные. В Мариуполе стоимость молока 2,5% в бутылках по 0,9 л:

  • «Белая линия» – 19,90 грн;
  • «Яготинское» – 25,90 грн;
  • «Простоквашино» – 26,90 грн;

В донецком «Парусе» бутылка (0,9 л) молока жирностью 2,5%:

  • «Бабушкина крынка» – 60 руб. (24,60 грн);
  • «Добрыня» – 54 руб. (22,13 грн)

В «ДНР» стоимость куриных яиц более чем на 50% выше, чем в Мариуполе. Так, в донецком «Парусе» десяток яиц в лотках – 80,40 руб. (33 грн). В мариупольском же супермаркете представлена продукция разных производителей, лоток яиц (10 шт.) идет от 19-21 грн, самые дорогие – 37 грн, лоток на 30 шт. – 39 грн.

При этом дончанин умалчивает, что при идентичных ценах (не говоря уже о позициях, которые в «ДНР» дороже), средний доход жителей Донецка (10-15 тыс. руб. или 4-6 тыс. грн) в разы ниже, чем доход жителе свободной части Донецкой области. В частности, по последним статданным, в целом на подконтрольной украинской власти части Донетчины средняя зарплата в июне составила 12 483 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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