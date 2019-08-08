Яйца, рыба и фрукты – дороже: Житель Донецка сравнил цены в «республике» и Мариуполе (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди», во время поездки в Мариуполь посетил супермаркет. По возвращению в «ДНР» он для сравнения показал полки с ценниками в донецком супермаркете «Парус».
Особый акцент дончанин сделал на рыбных отделах супермаркетов. Его поразило многообразие ассортимента в мариупольском магазине. «Ассортимент очень-очень большой», – констатирует он.
«Стиг Барди» отмечает, что на Белосарайской косе, где он отдыхал семьей, свежепойманный осетр – 290 грн за кг, его стоимость в гипермаркете (из аквариума) – 269,91 грн.
Кроме традиционной рыбы на мариупольской стойке представлены: сибас, дорадо, форель, кефаль, тунец, оливковая камбала, белый осетр, мидии и устрицы, разные виды криветок. В аквариуме – лобстеры, осетр, форель радужная.
В донецком «Парусе» же на рыбной стойке представлены только: скумбрия, минтай, сазан, карп, карась, кижуч, лосось, кальмар, креветка. В аквариуме плавает лишь несколько сомов.
Что касается цен, то в Донецке лосось дороже на 40-56% в сравнении с Мариуполем, а вот тушка кальмара на 25% дешевле. Только в мариупольском супермаркете представлены 3 вида тушек кальмара (от 140 до 230 грн за кг в зависимости от размера).
Наименование
Донецк
Мариуполь
+ / –
Лосось, стейк, свеж., 1 кг
1229 руб. (504 грн)
360 грн
+40%
Лосось, кусок, свеж., 1 кг
1291 руб. (529 грн)
340 грн
+56%
Кальмар, тушка, 1 кг
255 руб. (105 грн)
140 грн
+25%
А вот мясо в Донецке дешевле, чем в Мариуполе:
Наименование
Донецк
Мариуполь
+ / –
Вырезка свиная, 1 кг
349 руб. (143 грн)
160 грн
-11%
Стейк свиной, 1 кг
349 руб. (143 грн)
145 грн
-1%
Корейка свиная, 1 кг
310 руб. (127 грн)
140 грн
-9%
Фарш свино-говяжий, 1 кг
209 руб. (86 грн)
95 грн
-10%
Свинина кусковая под шашлык маринованная, 1 кг.
329 руб. (135 грн)
130 грн
+4%
Кролик, тушка, 1 кг
354 руб. (145 грн)
207 грн
-30%
По овощам – что-то дешевле, что-то дороже:
Наименование
Донецк
Мариуполь
+ / –
Картофель, 1 кг
28 руб. (11 грн)
14,26 грн
-20%
Огурец грунтовый, 1 кг
43 руб. (18 грн)
12,90 грн
+37%
Помидор крупный, 1 кг
108 руб. (44 грн)
45 грн
-2%
Помидор желтый, 1 кг
86 руб. (35 грн)
45 грн
-22%
Лук репчатый, 1 кг
30 руб. (12 грн)
9,90 грн
+24%
Лук белый, 1 кг
53 руб. (22 грн)
49,90 грн
-56%
Лук синий, 1 кг
132 руб. (54 грн)
49,90 грн
+8%
Буряк молодой, кг
14,50 руб. (6 грн)
8,90 грн
-33%
Морковь молодая, 1 кг
36 руб. (15 грн)
19,90 грн
-26%
Дончанин также отмечает в супермаркете Мариуполя большой выбор экзотических фруктов, некоторые из которых он ни разу не пробовал. А также существенную разницу в цене. «Авокадо – 10 грн, у нас оно 150 руб. (62 грн, – ред.)», – подчеркивает он. В «ДНР» достаточно дорогие яблоки и персики.
Наименование
Донецк
Мариуполь
+ / –
Виноград
168 руб. (69 грн)
70 грн
-2%
Яблоки
103 руб. (42 грн)
25 грн (Голден, Лиголь и пр.)
+69%
Персик
132 руб. (54 грн)
40 грн
+35%
В добавок «Стиг Барди» показал цены на бутилированное молоко. Цены примерно идентичные. В Мариуполе стоимость молока 2,5% в бутылках по 0,9 л:
- «Белая линия» – 19,90 грн;
- «Яготинское» – 25,90 грн;
- «Простоквашино» – 26,90 грн;
В донецком «Парусе» бутылка (0,9 л) молока жирностью 2,5%:
- «Бабушкина крынка» – 60 руб. (24,60 грн);
- «Добрыня» – 54 руб. (22,13 грн)
В «ДНР» стоимость куриных яиц более чем на 50% выше, чем в Мариуполе. Так, в донецком «Парусе» десяток яиц в лотках – 80,40 руб. (33 грн). В мариупольском же супермаркете представлена продукция разных производителей, лоток яиц (10 шт.) идет от 19-21 грн, самые дорогие – 37 грн, лоток на 30 шт. – 39 грн.
При этом дончанин умалчивает, что при идентичных ценах (не говоря уже о позициях, которые в «ДНР» дороже), средний доход жителей Донецка (10-15 тыс. руб. или 4-6 тыс. грн) в разы ниже, чем доход жителе свободной части Донецкой области. В частности, по последним статданным, в целом на подконтрольной украинской власти части Донетчины средняя зарплата в июне составила 12 483 грн.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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