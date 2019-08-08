В Волновахе показали, как отлавливают бродячих собак (Фото). Новости

В Волновахе (Донецкая обл.) стерилизуют, прививают и чипуют бездомных собак. Такие мероприятия проводят специалисты общественной организации «Зооконтроль» из Харькова. В Волновахе они будут работать в течение 3-х недель.

Ловцы-кинологи «Зооконтроля» за 3 часа работы поиска поймали 11 бродячих собак.

Животных сажают в специальные клетки, потом привозят в пункт временного содержания, который разместили на территории местного коммунального предприятия.

Здесь, в специальной операционной на колесах, животных стерилизуют, чипируют и прививают против бешенства. Операционная оснащена автоклавом для стерилизации иснтрументов, сушильным шкафом, морозильной камерой для биоотходов и другим оборудованием.

По словам ветеринара Никиты Горелько, вакцины не болезненные, животные хорошо их переносят. Операции по стерилизации проходят практически бескровно благодаря применению коагулятора, и животное уже на следующий день чувствует себя хорошо.

Как рассказал ловец-кинолог Дмитрий Варваров, работа непростая, сотрудники общественной организации стараются, чтобы собака при отлове получила минимальный стресс.

Финансированием проекта занимается Волновахская военно-гражданская администрация совместо с ПРООН. Проект предусматривает вакцинацию и стерилизацию 120 бродячих животных на общую сумму 66 тыс. грн из местного бюджета и 250 тыс. – из бюджета ПРООН. Также предусмотрены информационные мероприятия.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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