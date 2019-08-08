Туку спросили, когда переселенцам выплатят долги по пенсиям. Новости

В правительстве хорошо знакомы с проблемой невыполнения судебных решений по выплате задолженности по пенсиям переселенцам, в том числе и по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Люди приходят ко мне с судебными решениями, обязывающие Пенсионный фонд выплатить задолженность, а Пенсионный фонд не выплачивает», – отмечает он.

«Пенсионный фонд якобы подчиняется Министерству социальной политики, но исключительно политически. Что касается выполнения [судебных] решений, это не подлежит обсуждению, их просто нужно выполнять. Потому что, что происходит – потом эти люди, конечно, не все, какая-то большая часть из них обращаются с решениями судов, которые не выполняет украинская власть, в Европейский суд по правам человека. Там они выигрывают эти дела», – продолжил Тука.

Замминистра МинВОТ сообщил, что для Украины невыполнение решений судов, в том числе и решений ЕСПЧ является большой проблемой: «Украина уже получила две желтые карточки за системное невыполнение решений Европейского суда по правам человека. Это для нас очень нехороший знак».

По его словам, на одном из правительственных комитетов, где он присутствовал, рассматривали ситуацию с выплатами задолженностей по пенсиям по решениям ЕСПЧ. «На этом комитете мы рассматривали вопрос закладки в бюджет текущего года деньги на выплаты по искам в ЕСПЧ. Я сейчас не помню, какая сумма, но мы ее закладывали. Это было около 12:00, а в 16:00 у нас мой профильный комитет под председательством Иванны Климпуш-Цинцадзе, и мы рассматриваем это позорное явление – игнорирование судебных решений. Один комитет ищет деньги, чтоб выплачивать по искам в ЕСПЧ, а другой комитет говорит: Что же вы делаете? Вы же только увеличиваете эти иски», – рассказал Тука.

На вопрос, когда переселенцам выплатят долги по пенсиям, замминистра МинВОТ ответил: «Не знаю».

«В Украине вообще катастрофическая ситуация с невыполнением судебных решений, любых», – резюмировал Тука.

Как сообщалось ранее, ПФУ проигнорировал 90% судейских решений, которые обязали ведомство выплатить пенсионную задолженность переселенцам. Всего по состоянию на 1 июня 2019 года общий долг ПФУ составил 600 млн грн. По данным БФ «Право на защиту», по состоянию на сегодня более 40 человек умерли, так и не дождавшись выполнения территориальными органами ПФУ судебных решений в их пользу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «NewsOne»

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