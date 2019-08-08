Жительница Горловки показала заброшенное кафе в центре города (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна в соцсети показала заброшенное кафе в центре города.

Анна побывала на ул. Пушкинской, где расположено популярное в прошлом кафе «Аратта». Оно славилось особой атмосферой, в заведении часто проводились вечеринки, различные встречи, выступления музыкальных групп и другие мероприятия. В теплое время года работала летняя площадка.

Сейчас кафе заброшено, территория вблизи выглядит неухоженной, тротуарная плитка поросла травой.

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