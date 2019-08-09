Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Что едят в Донецке: Россиянин показал рынок в «ДНР» (Фото). Новости

Что едят в Донецке: Россиянин показал рынок в «ДНР» (Фото)

09.08.19 11:12dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео YouTube

В неподконтрольном украинским властям Донецке на рынке «Соловки» в Ленинском районе есть выбор овощей, курятины и других продуктов. Об этом рассказал гражданин России Сергей Борисов, посетивший Донецк.

«Что едят в Донецке?», – задался вопросом россиянин. Он прошел по торговым рядам на рынке «Соловки» и посмотрел, что продавцы предлагают приобрести дончанам.

Так, Борисов показал цены на овощи и ягоды (за кг):

  • помидоры – от 70 (27 грн по местному курсу на 9.08.2019);
  • картофель – 30 руб. (12 грн);
  • морковь – 45-50 руб. (18-19 грн);
  • лук – 35 руб. (14 грн);
  • арбуз – 15 руб. (6 грн);
  • дыня – 50 руб. (19 грн);
  • сладкий перец – 50 руб. (19 грн);
  • баклажаны – 50 руб. (19 грн);
  • кабачки – 18 руб. (7 грн).

«Сыр – от 360 до 440 руб. (от 140 до 171 грн – ред.). Колбаса – примерно, как в России, плюс-минус незначительно», – отметил россиянин.

На рынке также продают:

  • сахар – 40 руб. (16 грн);
  • соль – 15 руб. (6 грн);
  • куриная четверть – 145 руб. (56 грн);
  • грудка – 179 руб. (70 грн);
  • голень – 129 руб. (50 грн);
  • соленое сало – 160 руб. (62 грн). 

Яйца стоят 55-58 руб. (21-23 грн) за десяток.

Показал россиянин и рыбу: на рынке есть свежая, соленая, копченая.

Также он прошел по рядам, где продают различные вещи: посуду, украшения, инструменты, запчасти и т.д. «Кому нужны вот такие ржавые ключи, какие-то болты и подобные вещи? Ну если продаются, значит, покупает кто-то», – прокомментировал мужчина.

Напомним, гражданин РФ Сергей Борисов показал цены на сигареты в неподконтрольном украинским властям Донецке. Также он сравнил цены на продукты питания и алкоголь в одном из донецких супермаркетов с российскими, показал, какие в Донецке делают бургеры в «ДонМаке», и рассказал, сколько стоит аренда жилья в «ДНР». Россиянин также рассказал, как за фото- и видеосъемку в центре города и на прифронтовых окраинах его останавливали для досмотра, и чем это закончилось.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также:

Комментарии