Что едят в Донецке: Россиянин показал рынок в «ДНР» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке на рынке «Соловки» в Ленинском районе есть выбор овощей, курятины и других продуктов. Об этом рассказал гражданин России Сергей Борисов, посетивший Донецк.
«Что едят в Донецке?», – задался вопросом россиянин. Он прошел по торговым рядам на рынке «Соловки» и посмотрел, что продавцы предлагают приобрести дончанам.
Так, Борисов показал цены на овощи и ягоды (за кг):
- помидоры – от 70 (27 грн по местному курсу на 9.08.2019);
- картофель – 30 руб. (12 грн);
- морковь – 45-50 руб. (18-19 грн);
- лук – 35 руб. (14 грн);
- арбуз – 15 руб. (6 грн);
- дыня – 50 руб. (19 грн);
- сладкий перец – 50 руб. (19 грн);
- баклажаны – 50 руб. (19 грн);
- кабачки – 18 руб. (7 грн).
«Сыр – от 360 до 440 руб. (от 140 до 171 грн – ред.). Колбаса – примерно, как в России, плюс-минус незначительно», – отметил россиянин.
На рынке также продают:
- сахар – 40 руб. (16 грн);
- соль – 15 руб. (6 грн);
- куриная четверть – 145 руб. (56 грн);
- грудка – 179 руб. (70 грн);
- голень – 129 руб. (50 грн);
- соленое сало – 160 руб. (62 грн).
Яйца стоят 55-58 руб. (21-23 грн) за десяток.
Показал россиянин и рыбу: на рынке есть свежая, соленая, копченая.
Также он прошел по рядам, где продают различные вещи: посуду, украшения, инструменты, запчасти и т.д. «Кому нужны вот такие ржавые ключи, какие-то болты и подобные вещи? Ну если продаются, значит, покупает кто-то», – прокомментировал мужчина.
Напомним, гражданин РФ Сергей Борисов показал цены на сигареты в неподконтрольном украинским властям Донецке. Также он сравнил цены на продукты питания и алкоголь в одном из донецких супермаркетов с российскими, показал, какие в Донецке делают бургеры в «ДонМаке», и рассказал, сколько стоит аренда жилья в «ДНР». Россиянин также рассказал, как за фото- и видеосъемку в центре города и на прифронтовых окраинах его останавливали для досмотра, и чем это закончилось.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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