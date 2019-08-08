Омелян рассказал о перспективе возобновления авиасообщения с Мариуполем. Новости

Пока на Донбассе будут продолжаться боевые действия, авиационное сообщение с Мариуполем (Донецкая обл.) восстановлено не будет из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, Министерство инфраструктуры провело ряд консультаций с украинскими военными о возможности открытия авиационного сообщения с Мариуполем.

«Пока позиция Министерства обороны категорична – они такого не поддерживают, к сожалению. И они указывают на то, что, несмотря на определенную удаленность от линии фронта, мы все-таки имеем угрозу радиоэлектронной борьбы со стороны Российской Федерации. И в таком случае посадка пассажирских лайнеров может быть довольно непростой. Именно в Мариупольском аэропорту», – сообщил Омельян.

Он также заявил, что восстановление авиасообщения с Донбассом станет возможным только после урегулирования вооруженного конфликта.

«Эффект перемирия не работает. То есть с россиянами речь может идти только о полноценном завершении войны, полном возврате всех наших территорий. И тогда мы можем говорить о полном восстановлении инфраструктуры на востоке Украины и в Крыму», – резюмировал министр.

Ранее Владимир Омелян заявлял, что авиасообщение с Мариуполем должно быть восстановлено в этом или следующем году. Он также отмечал, что, в случае восстановления мариупольского аэропорта, потребность в аэропортах «Краматорск» и «Бердянск» отпадет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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