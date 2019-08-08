Переселенцы назвали причины возвращения на неподконтрольный Донбасс. Новости

В первом квартале 2019 года из тех переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса, 90% назвали главной причиной возвращения наличие собственного жилья. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, второй наиболее часто упоминаемой причиной возвращения переселенцев домой являются семейные обстоятельства, о них сообщили 25% респондентов. Только 7% ВПЛ назвали причиной возвращения проблему с трудоустройством, еще 4% – невозможность интегрироваться в местную громаду.

«Среди опрошенных ВПЛ, которые вернулись на НКТ**, доля экономически активного населения составляет 25%: это либо трудоустроенные респонденты (23%), или безработные, которые активно ищут работу и готовы приступить к работе в течение двух недель (2%)», – говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что доля экономически активного населения на неподконтрольной украинским властям территории более, чем в 2 раза ниже, чем на подконтрольной, где экономически активных ВПЛ 54%. Экономически неактивное население составляет 72% опрошенных ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

«Наибольшей группой являются пенсионеры (64%), еще 4% составляют лица, занятые работой по дому, которые ухаживают за детьми или другими лицами в домохозяйстве, 3% – это люди с инвалидностью, и еще 1% – безработные», – сказано в отчете.

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов. Абсолютное большинство (86%) переселенцев сообщили, что они интегрированы в местные громады полностью или частично. Кроме того, только 23% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, а среди всех опрошенных переселенцев 20% были идентифицированы, как ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

**Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория.

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