Сводка из зоны ООС за 7 августа: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции Объединенных сил:

вблизи Водяного и Лебединского – из стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

неподалеку Луганского – из автоматического гранатомета;

вблизи Пивденного – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Новозвановки – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Зайцево – из автоматического гранатомета и снайперского оружия;

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

вблизи Богдановки – из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Водяного – из стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 34 единицы. Под огнем оказались район аэропорта на севере Донецка и село Спартак; горловский поселок шахты им. Гагарина; прилегающее к Ясиноватой село Крутая Балка; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.) и Белая Каменка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Обозное и Логвиново. Огонь велся из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».