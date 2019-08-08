Целостная провокация: Безсмертный о событиях в Павлополе и Станице Луганской. Новости

События, которые произошли 6 августа, в Павлополе (Донецкая обл.) и Станице Луганской (Луганская обл.), являются целостной провокацией со стороны участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный.

«Очевидно, что это была продуманная провокация. Обратите внимание – впервые за долгое время обстрел [Павлополя, в ходе которого погибли 4 украинских военных] велся днем, в момент, когда работает наблюдательная миссия ОБСЕ, когда работают камеры, когда работают беспилотники. Первое, что нужно сделать – это глубокую серьезную аналитику, что произошло в этот день», – сказал он.

По его мнению, факт обстрела Павлополя и переход представителей «ЛНР» на подконтрольную Украине территорию в Станице Луганской разрывать не стоит.

«Для меня очевидна ситуация, что была целенаправленная провокация. Вопрос: в штатном и нештатном режиме, в военном положении, в боевом положении, в политическом, в организационном украинская сторона готова на это реагировать? Не была готова, и не готова сейчас. И это очевидно», – считает Безсмертный.

Эксперт убежден, что в ходе обстрела Павлополя украинские военные должны были открыть ответный огонь, а пояснения Генштаба ВСУ, почему ответного огня не было, он прокомментировал так: «Огонь в ответ ведется по пристрелянным позициям, а не по тому, кто ведет огонь по тебе, потому что очевидно, что он будет уходить с места ведения обстрела».

«Если бы меня спросили, что нужно было делать дальше – первым должно было прозвучать заявление, что Украина прекращает работу в Минском формате до созыва Нормандского формата и ответов на эти вопросы. Следующее – в такой ситуации нужно немедленно закрывать КПВВ, прекращать поставки электроэнергии, воды, чего угодно, но не действовать в такой ситуации нельзя», – заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. В связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры, а 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил грубое нарушение перемирия на Донбассе и активизацию работы в Нормандском формате.

Напомним, 6 августа представители «ЛНР», которые одновременно представляют незаконные вооруженные формирования (НВФ) на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, пересекли линию разграничения и заявили присутствующей прессе, что, якобы в соответствии с Минскими соглашениями, «ЛНР» должна контролировать не только Станично-Луганский район, но и территорию города Счастье. В СБУ прокомментировали этот инцидент и назвали его провокацией. Несмотря на провокации, украинские военные продолжают разминирование территории вблизи КПВВ «Станица Луганская».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

Читайте также: