«На купоны перейдем»: В Донецке обсуждают опустевшие банкоматы. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке третий день подряд местные жители испытывают сложности со снятием наличности с банкоматов «республиканского банка». Об этом люди пишут в местных пабликах в соцсетях.

На некоторых интернет-ресурсах «ДНР» и в пабликах в соцсетях распространяется сообщение: «Проблема временная и продлится еще пару дней. Деньги есть, но не во всех банкоматах. Инкассация не справляется с нагрузкой, и успевает загрузить деньги только в некоторые банкоматы. В колл-центре банка подтвердили, что нагрузка увеличилась из-за повышения зарплат и пенсий».

Жители Донецка в соцсетях выражают возмущение сложившейся ситуацией и не доверяют такому объяснению причин:

Владислав: «Может, на купоны перейдем? Ну как в 90-е... Чтоб все миллионерами были. Зато можно будет повысить зарплаты в 100 раз и гордо сказать об этом по ТВ»;

Роман: «Денис Владимирович, выдавайте ваучерами зарплату, снимите нагрузку с банкоматов, сделайте из бюджетников – "партнеров"»;

Екатерина: «Так может помочь, скинуться – банку?! Вы там че, офигели все уже!»;

Сергей: «Если не успевают, пусть штат расширяют в инкассации»;

Стас Ш.: «Когда же уже эта клоунада прекратится... Бедный Донецк»;

Станислав: «Ахахаха, не могу. Прям повысили на миллионы, что денег не хватает. Шуты»;

Георгий: «Какая связь между так называемым повышением зарплат и пенсий и своевременной доставкой наличных в банкоматы города? Дешевый цирк»;

Елена: «Нужно просто немножко потерпеть»;

Олег: «Это что за трэш? Это как может физических купюр не хватать из-за того, что зарплаты подняли?»;

Анжелика: «Кому-то повысили, а кто-то свои копейки не может получить».

Многие люди отмечают, что оклады повысили, а надбавки сняли, и зарплаты остались такими же. Кроме того, поднялись цены:

Марина: «Банкоматы пусты. А зарплату не добавили. Дали аванс на тысячу больше, а зарплату на тысячу меньше. И в итоге то на то и вышло. В каком месте и кому добавили зарплату, непонятно»;

Анастасия: «З/п не всем подняли, оклад+ , надбавки-. И такая же з/п»;

Владислав: «То-то я думаю, чего месяц назад стригся за 300 руб. (118 грн по местному курсу на 8.08.2019 – ред.), а сегодня уже стрижка стоит 500 руб. (197 грн – ред.). Это ж, блин, з/п подняли. Браво!».

Также люди делятся информацией, где можно снять наличные:

Александр: «Товарищи, кто что знает про выплаты пенсий, до сих пор все банкоматы пустые, никто не заряжает»;

Даниил: «На Петровке уже 2 дня нигде денег нет»;

Ярослав: «Ну я лично до обеда никогда не посещаю банкоматы, ибо в 70% случаев они пусты»;

«Ву Ал»: «Вчера после 9 снял по Постышева»;

Яна: «В банке снимите, нужно иметь паспорт, ИНН и карточку»;

Юлия: «Банкомат на пл. Свободы (Кировский р-н) заправлен».

Напомним, что на сегодняшний день в «ДНР» действует только один банк – «центральный республиканский банк», который по сути не является полноценным финансовым учреждением.

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