Их что, нельзя подремонтировать: В «ДНР» жалуются на маршрутки (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) на маршруты выходят ржавые автобусы. Ситуацию с городским транспортом обсуждают местные жители в соцсетях.

«Вот такие у нас ездят маршрутки… Когда же все заменят на автобусы "Донбасс", якобы производства ДНР? Они есть, "Донбассы", мы не спорим, но вот в таких маршрутках уже просто страшно ездить», – пишет автор поста.

Пользователи соцсетей отмечают, что и на иных маршрутах в неподконтрольных Макеевке и Донецке – автобусы в плохом техническом состоянии:

Галина: «Это вы не видели 87 маршрут. По нему ездят старые-старые "Газели". Такое чувство, что их туда отправляют умирать»;

Лена: «20 и 19 маршрутки не лучше»;

Сергей: «Та нормальный летний вариант. Кондиционирование по-днровски»;

Олег: «Еще походит»;

Антон: «Много таких. В Донецке на 28 маршруте половина таких. 14, 46б через раз доезжают до конечной. Один раз ехал, 46б тупо отвалился глушитель. Водитель занес эту дуру в салон и мы так и не доехали, заглохли через 3 км».

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