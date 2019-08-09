Их что, нельзя подремонтировать: В «ДНР» жалуются на маршрутки (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) на маршруты выходят ржавые автобусы. Ситуацию с городским транспортом обсуждают местные жители в соцсетях.
«Вот такие у нас ездят маршрутки… Когда же все заменят на автобусы "Донбасс", якобы производства ДНР? Они есть, "Донбассы", мы не спорим, но вот в таких маршрутках уже просто страшно ездить», – пишет автор поста.
Пользователи соцсетей отмечают, что и на иных маршрутах в неподконтрольных Макеевке и Донецке – автобусы в плохом техническом состоянии:
- Галина: «Это вы не видели 87 маршрут. По нему ездят старые-старые "Газели". Такое чувство, что их туда отправляют умирать»;
- Лена: «20 и 19 маршрутки не лучше»;
- Сергей: «Та нормальный летний вариант. Кондиционирование по-днровски»;
- Олег: «Еще походит»;
- Антон: «Много таких. В Донецке на 28 маршруте половина таких. 14, 46б через раз доезжают до конечной. Один раз ехал, 46б тупо отвалился глушитель. Водитель занес эту дуру в салон и мы так и не доехали, заглохли через 3 км».
Также люди обсуждают автобусы «Донбасс»:
- Владимир: «Когда Россия подгонит достаточное количество ПАЗиков, тогда сразу же будут автобусы "Донбасс". А может и нет, республика-то непредсказуемая, со своими тараканами в правительстве»;
- Юрий: «Если у нас лепят "Донбассы", это не означает, что они будут везде. Для начала их нужно закупить у завода-производителя! А они не косарь стоят»;
- Эдуард: «У нас только шильдики "Донбасс" лепили, а эти ПАЗики своим ходом приехали!»;
- Елена: «Очень хочется на всех маршрутах нормальных авто. Но, увы, мы все понимаем нереальность этого. Не пойму только, их что, нельзя подремонтировать?»;
- Алексей: «Нам все говорят о хваленым достижении в машиностроении, но, по факту, старый металлоломом советского времени»;
- Владимир: «Какие "Донбассы"? Их раз завезли, для показательной пиар-акции, шильдики прилепили, по телеку показали. Все. Больше не привозили».
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