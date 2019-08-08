Из крышек от бутылок сделать полезную вещь: На Луганщине школьников учат перерабатывать пластик (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) школьников учат перерабатывать пластик. Такой экологический проект создал местный житель Давид Пагава. Он выиграл грант по программе «Молодая энергия громад». На деньги правительства Германии купил станок вакуумного формования, чтобы показать старшеклассникам, что из мусора можно сделать полезные вещи.

Как рассказал северодончанин, есть такой мусор, например, пластиковые крышечки от бутылок, который люди выбрасывают. А из него можно сделать что-то полезное, какую-то полезную вещь. К примеру, горшок для цветов.

Давид рассказал о технологии: сперва крышечки с помощью специального оборудования измельчаются, превращаются в стружку, далее стружка плавится на термопрессе. Из пластмассовой стружки получаются листы – на один лист нужно примерно 130 г пластика, а это 60-80 крышечек. Далее с помощью станка вакуумной формовки можно формировать любые объемные объекты.

«Далее в рамках проекта мы планируем ездить по прифронтовым территориям Луганской области и заниматься с молодежью переработкой пластика, выполнять практические занятия», – рассказал Давид Пагава.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»